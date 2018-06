Kamerleden en actievoerders op de bres voor Refaja (update)

Het CDA dient tijdens het debat in de Tweede Kamer over de problemen in regionale ziekenhuizen een motie in om Treant Zorggroep te bewegen de kinderafdelingen in de ziekenhuizen in Stadskanaal en Hoogeveen open te houden.

Dat meldt RTV Drenthe.

De Tweede Kamer debatteert vandaag over de problemen die regionale ziekenhuizen verwachten, als de nieuwe kwaliteitseisen worden ingevoerd. Het gaat daarbij ook over de Treant-ziekenhuizen in Emmen, Hoogeveen en Stadskanaal.

'Regio onvoldoende betrokken'

'Het loopt wat moeilijk bij Treant. We willen ze graag over de streep trekken, zodat de kinderafdelingen behouden blijven in Stadskanaal en Hoogeveen. We vinden dat de partners in de regio onvoldoende betrokken zijn geweest', stelt CDA-Kamerlid Agnes Mulder.

Mulder wil daarom dat de minister zogenoemde netwerkbijeenkomsten gaat organiseren. Dat is ook in andere regio's gedaan, volgens Mulder.

'We willen dat de uitkomsten van zo'n bijeenkomst worden meegenomen bij het besluit.'

Sterfhuisconstructie

Mulders angst is dat steeds meer takken van zorg verdwijnen uit de regionale ziekenhuizen. 'Waar het om gaat is dat als je afdelingen sluit, het ziekenhuis in een sterfhuisconstructie terechtkomt.'

'Een regionaal ziekenhuis is enorm belangrijk voor de leefbaarheid', zegt CDA-Kamerlid Joba van den Berg.

'Het is voor mensen in de regio enorm belangrijk om afdelingen eerste hulp en verloskunde in de omgeving te hebben. Bereikbaarheid is ook onderdeel van kwaliteit. De minister toetst nu op budgeteffecten, maar hij moet ook aandacht hebben voor de effecten op de mensen in de regio en de leefbaarheid.'

Bus naar Den Haag

Woensdagochtend vertrok vanuit Hoogeveen een bus met daarin ook verontruste Groningers naar Den Haag om het debat te volgen.

'Wij gaan erheen om te laten zien dat we achter onze ziekenhuizen staan. En dat zij daar in Den Haag ook zien dat wij bezorgd zijn. Dat we ervoor willen vechten´, zegt Wim Orsel van de SP Stadskanaal.

Lees ook:

- Ondernemers denken na over 'reddingsplan' Refaja

- Inspectie: 'Treant moet sluiting verloskunde beter onderbouwen'

- 'Kom in verzet tegen de sluiting bij Refaja'

- Commentaar: Creatief handelen door regio kan pijn Refaja verzachten

- Refaja Ziekenhuis kan niet aan nieuwe eisen voldoen