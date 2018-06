Deel dit artikel:











Rondje Groningen: Oeps, bus vast Hier moest de bus niet keren (Foto: RTV Noord)

In Rondje Groningen, onze vergaarbak van de leukste en opmerkelijkste Groningse berichten in (social) media, komen we nog even terug op die foto van gisteren. Maar dat is niet alles.

1) Nog even over die foto Die foto die we gisteren plaatsten in Rondje Groningen, waar talloze racistische en moslimhaat-reacties op kwamen? Toegegeven: daar hadden we meer over moeten vertellen. Stadsblog Sikkom deed dat beter dan wij. Zij wijst erop dat het niet om moslims gaat, maar Christelijke leden van de Eritrese Orthodoxe Koptische Kerk in de buurt van het UMCG. Zij kunnen meerdere keren per maand bij een eigen kerkdienst terecht. Die duiding hadden wij ook best kunnen geven - excuus. 2) Oeps bus vast We blijven gewoon even bij Sikkom: zij krijgt dinsdag getipt dat een dubbeldekker van Qbuzz net even de verkeerde route neemt. 'Andere bussen kunnen hier door, maar dubbeldekkers moeten een rondje maken over het Hereplein in plaats van achter bij het spoor. Dat wist de chauffeur niet. Iedereen kwam met de schrik vrij', zegt Qbuzz ons. 3) Geschilderd met wol Astrid schilderde de Fraeylemaborg in Slochteren... met wol. 4) Waar is de wethouder? Van der Schaaf doet een quizje. Mocht je zelf nog in spanning zitten: het antwoord wordt gewoon gegeven door een Drents gedeputeerde, met een foto waarop Van der Schaaf duidelijk is te zien. 5) 4000 nieuwe woningen Opdat het duidelijk is: het terrein van de voormalige Suikerfabriek gaat zich ontpoppen tot een enorme nieuwbouwlocatie voor de stad Groningen. 6) Gronings Erfgoud in een fles Zo beschrijft de aankomende appelcider Zummer zich. Met appels van 't Grunnegerland. 7) Tringelingeling mit Tesla noar Stad De staatssecretaris van Infrastructuur test een elektrische dienstauto naar een bijeenkomst in Groningen. Het lijkt te bevallen, zo'n Tesla. 8) Men at Work vliegt eruit De Men at Work in Groningen kan eind dit jaar wel eens voorgoed de deuren sluiten, meldt Oogst Groningen. Wel zou het pand aan de Herestraat wel eens een tijdje kunnen gaan dienen als outletstore voor de andere, minder scorende vestigingen. 9) Op bezoek bij de Groningse 'mini-omroep Max' De VPRO valt binnen in het woonzorgcomplex Hunsingoheerd in Uithuizen. 10) Jonger krijg je lammetjes niet En tot slot, omdat we nooit genoeg krijgen van lammetjes, wat je zoal doet op schapenstage in Groningen. Julia Mendes de Leon laat het zien: 11) Carrièreswitch? Gevalletje foutje bedankt.... Rondje Groningen is er elke doordeweekse dag. Kiek moar eem.