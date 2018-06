Toeristenstroom naar stad Groningen wordt steeds groter

Er gaat niets boven Groningen. Het aantal toeristen dat naar de stad Groningen komt neemt steeds verder toe. Dat blijkt uit cijfers van Marketing Groningen over overnachtingen in Stad.

In 2017 sliepen bijna 579.000 mensen een nachtje in een Gronings hotel of op een camping. Dat is vier procent meer dan een jaar ervoor. Sinds 2003 blijft het aantal overnachtingen maar stijgen.

Meer buitenlandse toeristen

Eerder werd al duidelijk dat ook in het Ommeland het aantal toeristen steeds verder toeneemt. De stijging zit hem hier vooral in de toename van buitenlandse toeristen.

