Deel dit artikel:











Geen straf voor Knoalster na getreuzel Openbaar Ministerie (Foto: Archief/RTV Noord)

Een 27-jarige man uit Stadskanaal is woensdag door de politierechter schuldig verklaard aan het doorrijden na een botsing tussen twee auto's in Musselkanaal in 2014. Hij krijgt echter geen straf opgelegd.

'En dat heeft te maken met het feit dat het Openbaar Ministerie dit veel eerder had moeten oppakken', zei de rechter. De zaak lag liefst vier jaar lang op de plank. Wel kreeg de Knoalster eind 2015 een strafbeschikking aan zijn adres, in de vorm van een boete.

'Wat mis kon gaan, ging mis' Die kwam terecht op de stapel van de financiële bewindvoerder van de man. 'Wat

maar mis kon gaan, ging mis', verzuchtte de rechter. De man heeft schuld omdat hij het slachtoffer de kans heeft ontnomen om zijn schade te verhalen. Het slachtoffer had geen letsel, maar wel blikschade. Hij deed aangifte. De man reed ten tijde van het ongeval in een geleende auto. Via het kenteken van de auto kwam men al snel bij de eigenaar van de wagen uit. Zodoende kwam hij in beeld. De man bekende meteen. Ook op zitting zei hij spijt te hebben van zijn daad.