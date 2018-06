'Nee' verkopen bestaat bij UVO niet

Sinds 1923 rijden ze al rond. De auto's van de Uithuizermeeden Vervoer Onderneming (UVO). Het bedrijf verzorgt al sinds jaar en dag het personenvervoer in Noord-Groningen. NoordZaken ging op bezoek bij de onderneming waar Groningse nuchterheid de basis lijkt van succes.

95 jaar geleden vatten lokale garagehouders het plan op om hun auto's te verhuren. Dat deden ze onder de naam Uithuizermeeden Verhuur Onderneming. In 1984 werd Verhuur vervangen door Vervoer. Inmiddels zit de derde generatie op de bok. Piet 'UVO' Van der Molen volgde in 1967 zijn vader op en dochter Anita nam het bedrijf samen met haar man Vincent een paar jaar geleden over. Beiden zijn nu samen directeur eigenaar.



Met stropdas en schone auto

We spreken met Vincent Medendorp. Hij begon 27 jaar geleden als taxichauffeur bij UVO en is nu operationeel directeur. Toen Medendorp begon kreeg hij al te maken met waar UVO voor staat en wat in de bedrijfsgenen zit.

'Ik kreeg een pak aangemeten met stropdas en je moest ervoor zorgen dat de auto altijd schoon was.' Dat is nog steeds zo. 'We willen een goede uitstraling. Alle chauffeurs hebben een overhemd met stropdas. Servicegerichtheid is belangrijk. Afspraken nakomen en dat betekent, hoe lastig de vervoersvraag ook is, geen nee verkopen.'

Onderhand verdienen bijna tweehonderd mensen hun boterham bij de Meister vervoerder.

In fases gegroeid

Het uitgroeien van UVO tot een belangrijke werkgever in het Eemsmondgebied is ontstaan in een aantal fases. Het bedrijf houdt zich bezig met leerlingenvervoer, Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)-vervoer en al het zittende vervoer in de regio. Het gaat ook om het vervoer van leerlingen naar het speciaal onderwijs.

Al deze soorten vervoer worden periodiek aanbesteed. Er werd in het verleden regelmatig meegedaan in een onderaanbesteding. Daarna werd de aanbesteding gedaan samen met Personenvervoer Van Dijk uit Delfzijl en bij de meest recente procedure, eind 2017, deed UVO zelfstandig mee.

Kwaliteit en duurzaamheid

Op 9 november 2017 ging de vlag uit. 'Het was rondom die aanbesteding toen heel spannend. We waren met tien andere aanbieders. Ook landelijke aanbieders, waarmee wij vergeleken klein zijn. Het ging deze keer niet alleen om de prijs, maar ook over kwaliteit en duurzaamheid. Je moest laten zien waar je mee bezig bent en hoe je het gaat doen.'

Dat ging ver. Het ging bijvoorbeeld over instaptijden, GPS-posities, enzovoort. Maar ook over de visie van het bedrijf op de ontwikkeling van mobiliteit in Noord-Groningen. Als bedrijf maar met name ook in verbinding met andere partijen.

Het WMO en leerlingenvervoer is de basis van ons bedrijf. Dat levert ons een vast bedrag op. Daar bouwen we de rest om heen Vincent Medendorp, directeur eigenaar UVO

Scherp inschrijven

Uiteindelijk was het een voordeel dat UVO het personenvervoer in de regio al jaren doet. 'We kennen het gebied en weten waar de knelpunten liggen. Daarom konden we scherp inschrijven. Het was wel even onzeker voor het personeel. Ze hadden wel naar een andere partij gekund, maar veel mensen werken al jaren voor UVO. Het spannende voor ons is om die 200 man aan het werk te houden.'



Van Zoutkamp tot Termunten

Voor het perceel Noord-Groningen werd de gunning binnengehaald. Dat betekent dat de komende vier jaar met een optie voor nog twee keer twee jaar de auto's, busjes en touringcars rondrijden van Zoutkamp tot Termunten en van de Eemshaven tot de Stad Groningen.

'Het WMO en leerlingenvervoer is de basis van ons bedrijf. Dat levert ons een vast bedrag op. Daar bouwen we de rest om heen. Hoe meer vervoer, hoe efficiënter je op de weg kunt zijn.'

Omzet groeit met 35 procent

Het verwerven van de nieuwe gunning betekent een stevige uitbreiding. In totaal zijn dertig nieuwe wagens aangeschaft. twaalf taxi's op groengas, twaalf busjes voor rolstoelvervoer en zes buurtbusjes. In september start ook het extra leerlingenvervoer waarvoor nog eens 25 voertuigen aangeschaft worden.

'Organisatorisch moeten we alles opplussen. De kantoorruimte is verbouwd en er zijn al 45 nieuwe medewerkers aangenomen.' Dit alles leidt tot een verwachte omzetgroei van 35 procent in 2018 ten opzichte van een jaar eerder.

Weinig lege kilometers

Er wordt nagedacht over een vestiging in Delfzijl, maar Uithuizermeeden blijft het kloppend hart. 'Ter voorbereiding op de aanbesteding hebben we iemand ingehuurd om alle relevante data in kaart te brengen. Daar kwam uit naar voren dat de ideale vestigingsplaats ergens tussen Ten Post en Ten Boer ligt, maar daar geven we geen opvolging aan. Uiteindelijk is het voor de bedrijfsvoering wel het belangrijkste om zo weinig mogelijk lege kilometers te hebben voor een optimale beladingsgraad.'

We zijn soms wel zestien keer op een dag op Schiphol om mensen te halen of te brengen Vincent Medendorp

Eemshaven vliegwiel

Uithuizermeeden ligt vlakbij de Eemshaven van het succes daar heeft UVO goed kunnen profiteren. Het begon met de aanleg van de kolencentrales een kleine tien jaar geleden toen de veelal Poolse werknemers in touringcars vervoerd werden naar hun verblijfplaats in de regio.

Sinds een tijdje is de Eemshaven een belangrijk logistiek punt voor de bouw van de windmolenparken op zee. 'We zijn soms wel zestien keer op een dag op Schiphol om mensen te halen of te brengen. Als het heel druk is rijdt een auto van ons soms wel drie keer op een dag naar Schiphol, maar het kan ook Hamburg of Brussel zijn.'



Zestienhonderd man in vier uur

En dan zijn er de cruiseschepen. Zolang deze schepen de Eemshaven gebruiken voor de afbouw, om daarna het ruime sop te kiezen, staat UVO voor een logistieke uitdaging. 'Bij de eindcontrole moet iedereen van boord. Wij moeten dan binnen vier uur zestienhonderd man ergens naartoe brengen. Meestal wordt ergens een discotheek afgehuurd en na afloop brengen we iedereen ook weer terug naar het schip.'

Niet alleen ritjes rond de kerk

Het werken met veel medewerkers uit Uithuizermeeden en directe omgeving zorgt voor binding, maar personeel wordt steeds schaarser in de Eemsmondregio. 'We zoeken steeds breder. Herintreders zijn ook welkom. Onze piek ligt tussen zeven uur en half tien in de ochtend. Het is mooi dat we veel mensen hebben die een ritje kunnen doen, want we hebben wel veel nodig om aan de vraag te kunnen voldoen. Kijk, het gaat niet alleen om de ritjes rond de kerk, maar ook om ritten naar pak hem beet Le Havre of Denemarken.'

We moeten voorkomen dat we het proces helemaal uitknijpen, omdat geld leidend is. We vervoeren mensen en geen pakjes Vincent Medendorp

Maximale winst geen doel

Zo vraagt de groei voortdurende aandacht en dan te bedenken dat de groei nog groter had kunnen zijn. Tijdens de meest recente aanbesteding had UVO op meerdere percelen in kunnen schrijven, eventueel met andere partijen, maar dat is bewust niet gebeurd.

'Als directie willen we gevoel houden met wat er gebeurt in het bedrijf. Ons succes hebben we te danken aan onze korte lijnen, een flexibele en nuchtere instelling, kennis van de regio Noord-Groningen en een behoorlijke portie creativiteit. Deze kenmerken koesteren we, net als de waarden van een familiebedrijf, zoals respect voor een ieder en continuïteit boven maximale winst.'

Mensen zijn geen pakjes

Ten aanzien van de ontwikkelingen in de vervoerswereld heeft Medendorp nog een boodschap. 'We moeten voorkomen dat we het proces helemaal uitknijpen omdat geld leidend is. We vervoeren mensen en geen pakjes!'