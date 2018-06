Hoogezandsters ongerust door bruin water uit de kraan (update)

Er komen diverse berichten binnen van bewoners in de Hoofdstraat in Hoogezand dat daar bruin water uit de kranen komt. Volgens Waterbedrijf Groningen komt dat door het opendraaien van een brandkraan.

'Bij werkzaamheden aan het leidingnet heeft de aannemer als test een brandkraan open- en direct weer dichtgedraaid', zegt een woordvoerder. 'Daardoor is een stroomverandering opgetreden.'

Gezondheid

Die plotselingen verandering in de stroomsnelheid van het leidingwater is de oorzaak van het bruine, troebele water. Daardoor kunnen ijzer- en mangaandeeltjes loslaten en krijgt het water deze kleur, staat op de website van het Waterbedrijf.

Het water opdrinken is volgens de woordvoerder in principe niet schadelijk voor de gezondheid, maar ze raadt het niet aan. De bewoners adviseert ze om de kranen een half uur dicht te houden, om het daarna goed door te laten stromen. 'Dan is het troebele water meestal wel weer uit de leidingen verdwenen.'