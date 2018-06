Lopend Vuur: Muggen moeten mij altijd hebben

Het mag dan een paar dagen wat kouder zijn dan de afgelopen weken; de steekmuggen zijn weer onderweg. Dat meldt de website Nature Today.

De hoge temperatuur van de afgelopen weken en de regen die daarna kwam zijn daar de oorzaak van. Normaal ligt er een piek in juli en augustus.

Neefjesplaag

De steekmuggen, wij noemen ze hier vaak neefjes, zijn een plaag voor velen. Het gezoem van de beestjes is één ding, de jeuk en bulten die je aan hun steken overhoudt, is ook niet erg prettig.

Maar: de een heeft er veel meer last van dan de ander. Toch? Ons Lopend Vuur vandaag:

Praat mee!

Smeer je je helemaal in met citroengeur om steken te voorkomen? Zwaai je het huis door met een elektronische vliegenelektrocuteerder? Praat mee via RTV Noord op Instagram, op facebook of geef je mening via de telefoon: 050 3188 288.

