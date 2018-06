Kolenoverslag bij Groningen Seaports groeit, tegen de landelijke trend in

In de havens van Groningen Seaports zijn in 2017 meer kolen aangevoerd dan een jaar eerder. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Landelijk gezien daalde de aanvoer van kolen juist.

Vorig jaar is ruim 3,3 miljoen ton aan kolen de Eemshaven en de haven van Delfzijl binnengevaren. Dat is een stijging van tien procent ten opzichte van een jaar eerder.

Alle zeehavens in Nederland gecombineerd laten daarentegen een daling van bijna zeven procent zien. In verhouding worden in Groningen steeds meer kolen aangevoerd dan in andere zeehavens.

Dat er kolen naar Groningen worden verscheept is logisch, vanwege de kolencentrale van de RWE die in de Eemshaven staat.

Verdubbeling totaal aantal goederen

Tussen 2011 en 2017 is het totaal aan goederen dat er geladen en gelost is ruim verdubbeld, van bijna 3,3 miljoen ton in 2011 naar ruim 6,6 miljoen ton in 2017. Dit kan voor het overgrote deel aan kolen worden toegeschreven.

Groningen Seaports draagt hierdoor qua percentage langzaam maar zeker meer bij aan het Nederlandse totaal aan goederenoverslag.