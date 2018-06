Ede Staal op nummer acht in landelijke Uitvaart Top 10

'Het het nog nooit zo donker west' van Ede Staal blijft onverminderd minder populair op begrafenissen en crematies. In de landelijke Uitvaart Top 10 van uitvaartverzorger Monuta bezet het Groningse oernummer de achtste plaats.

Het nummer, dat al 20 jaar de eerste plaats in Alle 50 Goud van RTV Noord bezet, is voor Groningers en oud-Groningers nog steeds het ultieme nummer voor zijn of haar uitvaart. In de Kanaalstreek wordt 'Het het nog nooit zo donker west' tijdens een uitvaartplechtigheid het vaakst ten gehore gebracht.

Ave Maria

Ede Staal staat in die top tien net achter Frank Sinatra (My Way) en net voor de klassieker 'Waarheen Waarvoor' van Mieke Telkamp. De eerste plaats is voor 'Ave Maria' in verschillende uitvoeringen.