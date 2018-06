Stad zoekt een 'idioot' die bomen inzaagt

In de stadswijken Lewenborg en Beijum zijn in totaal zes bomen ingezaagd. De gemeente Groningen heeft aangifte gedaan tegen de anonieme bomenzager.

Het gaat om vier bomen aan de Bakboordswal, één in de Holmsterheerd en één bij de fietscrossbaan Groene Long.

Idioot

'We zoeken een mannelijke of vrouwelijke idioot die dit doet', laat wethouder Joost van Keulen (VVD) weten. 'Het zorgt voor levensgevaarlijke situaties. Tot dusver is het goed afgelopen, maar het is natuurlijk levensgevaarlijk.'

Van Keulen laat weten geen idee te hebben waarom juist in Lewenborg en Beijum bomen worden ingezaagd. 'Daar speelt verder niks politieks, dus we hebben echt geen idee wie hier achter zit.'