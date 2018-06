Man veroordeeld voor stalking van ex uit Stad: 'Zij wil mij kapot hebben'

Voor stalking van zijn ex-vriendin en haar nieuwe partner in de stad Groningen is een 52-jarige man uit Ommen veroordeeld tot een werkstraf van 120 uur. De straf dient als waarschuwing en is geheel voorwaardelijk.

De man en zijn vriendin verbraken hun relatie. De vrouw had de gehele inboedel meegenomen, plus een aantal kleine honden en toog daarmee naar Stad. De man streek over zijn hart en liet de vrouw de honden houden, maar de spullen wilde hij terug.

'Zij wil mij kapot hebben'

Van begin juli 2015 tot het eind van dat jaar stalkte de man zijn ex, maar ook haar nieuwe partner in hun woonplaats Groningen. Het ging over de huisraad en geld. Dat gebeurde via Facebook, Badoo en Marktplaats.

Ook appte en mailde belde de Ommenaar naar zijn ex. Bellen deed hij met een afgeschermd nummer. 'Zij wil mij kapot hebben, ik kan gewoon niet meer', zei hij op zitting.

Aanvankelijk werd de zaak geseponeerd, maar het Hof besliste dat het Openbaar Ministerie alsnog tot vervolging moest overgaan.

Rechter oordeelt anders

De officier eiste woensdag een onvoorwaardelijke taakstraf van 180 uur, waarvan negentig voorwaardelijk. Maar daar ging de rechter niet in mee.

Ondanks de veelvuldigheid en de context van de stalkberichten had ook de ex-partner van de man voldoende uitgelokt, vond de rechter. Een voorwaardelijke werkstraf vond zij passender.

Een proeftijd van twee jaar moet dienen als stok achter de deur.