Barvrouw gooit kokendheet frituurvet naar bezoeker en krijgt werkstraf

Voor het gooien met een steelpan kokendheet frituurvet naar een cafébezoeker, krijgt een 60-jarige vrouw uit Groningen een werkstraf van 70 uur. Dat oordeelde de politierechter woensdag.

De officier had een eis van 120 uur werkstraf op tafel gelegd. De vrouw wordt veroordeeld voor poging tot mishandeling. 'U heeft geluk dat dit u niet wordt aangerekend als poging zware mishandeling', zei de rechter tegen de vrouw.



Caféruzie

De Groningse is uitbaatster in een café aan de Paterswoldseweg in Stad, waar het in de vroege ochtend van 21 september 2016 flink misging. Er ontstond ruzie tussen twee cafébezoekers. Het café uitzetten was volgens de uitbaatster de enige manier om de rust te bewaren.

Pan frituurvet

Toen ze daarmee dreigde, greep het latere slachtoffer een barkruk en hief deze omhoog. De uitbaatster bedacht zich niet en rende de keuken in. Daar greep ze een pan frituurvet, die ze vervolgens over de bar het café ingooide.

Het vet, met een temperatuur van 180 graden Celsius, kwam op de schouder en hals van het slachtoffer terecht. Die belde kort daarop de doktersdienst voor een behandeling.



Noodweer

'Buiten alle proporties', zei de rechter tegen de vrouw. Maar die opperde dat ze had gehandeld uit noodweer omdat ze de dreiging van de barkruk voelde. Maar van noodweer was volgens de rechter geen sprake. 'U had immers de keuze om weg te gaan. Maar met kokendheet vet gooien?'

'Klein pannetje'

Om haar verdediging kracht bij te zetten haalde de Groningse tijdens de zitting een kleine, rode steelpan uit haar tas. 'Het was maar zo'n klein pannetje', probeerde ze nog tegen de rechter. Maar die bleef onverbiddelijk.



PTSS

Het slachtoffer hield brandblaren en een rode huid over aan het vet. Sinds het gebeuren lijdt de man aan PTSS. Hij wordt daarvoor behandeld. Hij diende een claim van ruim 1.500 euro in. Daarvan wees de rechter ruim 300 euro toe. Voor het overige deel kan de man zich

wenden tot de burgerlijke rechter.

De rechter oordeelde milder, omdat de vrouw een geen strafblad heeft, en het slachtoffer een groot aandeel had in de caféruzie.