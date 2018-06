Groninger bierbrouwer volgt zijn American Dream

De 28-jarige Nic Veenstra is sinds begin dit jaar bierbrouwer in de Amerikaanse studentenstad Madison. Bijna twee jaar eerder begint hij als brouwer bij de Groninger bierbrouwerij Bax aan de Friesestraatweg in de Stad.

Veenstra is half Amerikaan, half Groninger en zijn droom was om bier te brouwen in de Verenigde Staten.

Groningse vader, Amerikaanse moeder

Veenstra werd in 1989 in Bend, Oregon, geboren uit een Groningse vader en een Amerikaanse moeder. Oregon is de staat waar alles draait om zogenoemde craftbieren: biersoorten die op kleinschalige manier worden gebrouwen. De jonge Veenstra kreeg dat kennelijk met de paplepel binnen.

Hamburgers en bier

De Groninger Amerikaan woont in zijn jeugd half in het Westerkwartier en half in Oregon. In 2011 besluit hij zich in Groningen te vestigen. Hij werkt als kok in een hamburgerrestaurant in de Folkingestraat. In zijn vrije uurtjes begint hij bier te brouwen.

Baxbier

Op hetzelfde moment is de eveneens uit het Westerkwartier afkomstige Jeroen Bax bezig met het opzetten van zijn eigen brouwerij. De hamburgers en het bier brengt de mannen samen. Bax is onder de indruk van Veenstra's hobbybiertjes en neemt hem aan als zijn brouwer.

International Craftbeer Festival Groningen

Eind 2017 vertrekt Veenstra met zijn vriendin naar Madison en daar is hij inmiddels bierbrouwer bij The Great Dane. Komend weekend is Nic Veenstra terug in de stad waar zijn bierbrouwcarrière begon. Op het International Craftbeer Festival, komende vrijdag en zaterdag op de Ossenmarkt in Groningen, promoot hij het bier van zijn nieuwe werkgever.