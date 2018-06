Geslaagd voor het eindexamen: 'Ik ben blij dat het erop zit'

Het is woensdagmiddag een drukte van belang op het CSG Winsum. 's Ochtends kregen de leerlingen van het vmbo te horen of ze geslaagd waren. Wie zijn diploma binnen heeft, komt 's middags zijn boeken inleveren.

'Ik ben heel erg blij dat het erop zit', vertelt een van de leerlingen. 'Tijd voor feest, het was echt verschrikkelijk', zegt ze, doelend op de spanning. Toch blijft de leerlinge in het onderwijs: ze gaat nu de mbo-opleiding tot onderwijsassistent volgen.

Oma belde

Verderop leveren ook een aantal jongens hun boeken in. 'Ik ben met redelijke cijfers geslaagd, alleen op Duits had ik een 4,4. Maar dat heb ik gecompenseerd met wiskunde en economie.'

Het wachten op het verlossende telefoontje was wel even spannend, zegt een van de jongens. 'Wanneer je tussen 10 en 11 uur werd gebeld, was je gezakt. Als je na 11 uur telefoon kreeg, was je geslaagd. Maar ik hoorde dat iemand anders vanochtend al een telefoontje kreeg van een oma, die nieuwsgierig was. Dan schrik je wel even van de telefoon.'

Geen knallende kurken

Een docent schat in dat ongeveer tien leerlingen nog niet geslaagd zijn. 'Maar die krijgen nog een herkansing, dus we hopen dat het merendeel alsnog zijn diploma haalt.'

Voor de anderen is het nu al tijd voor feest. Al gaat dat wel zonder knallende kurken. 'Ik word bijna zestien, dus ja, dat mag nog niet hè.'

Lees ook:

- Eindexamens klaar? Voorbereiding op de studie soms al begonnen

- De eindexamens beginnen weer: 'We strijden ook tegen de digitale spiekbriefjes'