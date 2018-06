Hoe wordt ons zwemwater gecontroleerd?

Onze provincie telt meer dan veertig zwem- en recreatieplassen. Daar wordt in deze tijd van het jaar druk gebruik van gemaakt. Het water moet veilig zijn voor zwemmers en daarom wordt het intensief gecontroleerd.

Dat gebeurt door Waterschap Hunze en Aa's. Monsternemers van het waterschap rijden kriskras door de provincie om monsters te nemen.

Hoe werkt het?

In het laboratorium in Assen worden de monsters onderzocht. Hoe gaan die controles in zijn werk? Dat zie je in deze video: