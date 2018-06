Deel dit artikel:











Werkstraf voor diefstal Playstation van medebewoner (Foto: Henk Elderman/RTV Noord)

Een twintigjarige man uit Stadskanaal is door de rechtbank veroordeeld tot een werkstraf van 100 uur. De man nam in september 2017 een Playstation mee uit de kamer van een medebewoner in zijn toenmalige woonvorm in Nieuw-Buinen.

Vervolgens verkocht hij de spelcomputer voor honderd euro aan een vriend, die het apparaat weer wilde doorverkopen. De man stond naast de diefstal van de Playstation ook terecht voor diefstal van een televisie van een andere medebewoner. Hier werd hij door de rechter van vrijgesproken. Mishandeling Ook werd de man beschuldigd van een mishandeling tijdens koningsnacht vorig jaar in Stadskanaal. Hij zou een dorpsgenoot hebben geduwd en meerdere keren met een vuist in zijn gezicht hebben geslagen. Zowel de officier van justitie als de rechter vond deze mishandeling niet overtuigend te bewijzen, mede doordat de politie niet alle getuigen heeft gehoord. Ook van de mishandeling werd de man daarom vrijgesproken. Proeftijd De diefstal van de spelcomputer heeft de man bekend. De andere twee zaken ontkent hij. De man uit Stadskanaal liep nog in zijn proeftijd vanwege een eerdere veroordeling. Deze proeftijd werd door de rechter met een jaar verlengd. Gaat hij binnen die periode weer de fout in, dan moet hij ook een taakstraf van zestig uur uitvoeren.