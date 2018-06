NOVO breidt project om jongeren te helpen uit

Minder conflicten, ruzies, gepest worden en zelfstandiger zijn. Dat is het doel van het Kienekids programma. De NOVO probeert kinderen en jongeren met een licht verstandelijke beperking, een ontwikkelingsachterstand of een vorm van autisme te helpen.

Tijdens Kienekids komen ze samen en leren ze sociale vaardigheden die hen op weg kunnen helpen. Dit gebeurt al in Winsum, Veendam, Groningen en Winschoten. Het is succesvol en breidt na de zomer uit met groepen in Delfzijl en Stadskanaal.

Leren van elkaar

Wekelijks oefenen de kinderen met coach Alies Jacobs: 'We beginnen altijd een rondje en vragen dan hoe het met iedereen gaat en hoe de week verlopen is. Wat goed ging en wat minder. Mochten er bijvoorbeeld problemen of ruzies zijn geweest, dan kunnen de kinderen elkaar ook advies geven.'

Spelenderwijs bezig zijn

De 16-jarige Dani is een van de jongeren die naar Kienekids in Winsum komt. Daar komt de groep bijeen in het gebouw De Blauwe Schuit.

'Ik vind het hier heel gezellig en het is leuk om dingen samen met de anderen te doen. Hier leer ik voor mijzelf op te komen, want dat vind ik wel moeilijk om te doen', zegt Dani. Hij kan lekker zichzelf zijn tijdens de Kienekids en houdt van een lolletje trappen. 'Ik heb al veel geleerd hierzo.'

Zelf dingen doen

Elke jongere krijgt zijn eigen behandelplan. Maar er wordt niet alleen gepraat. Door ook dingen te doen leren de jongeren zelf problemen op te lossen. 'Bijvoorbeeld bij het bakken van een appeltaart. Dan moet je boodschappen doen. Taken verdelen. Tijd plannen', aldus Jacobs.

Houding

In een groepje van maximaal zes komen de kinderen bij elkaar en leren ze vaardigheden zoals op de juiste manier gesprekken voeren, maar ook op houding wordt gelet.

'Als je heel erg gesloten staat en met je hoofd naar beneden, dan kom je heel anders over dan dat je met je schouders naar achteren staat en je hoofd omhoog hebt', zegt Jacobs. 'We leren de kinderen zekerder te zijn.'

