Weer te weinig kamers voor internationale studenten? 'Dit heeft prioriteit'

Komen er volgend studiejaar opnieuw meer internationale studenten dan de stad Groningen kan opvangen? Collegepartij GroenLinks maakt zich zorgen over een nieuw kamertekort.

Bij de aanvang van vorig studiejaar in augustus en september bleek de nood onder internationale studenten voor een kamer zo hoog, dat er te plekke een noodopvang moest worden geregeld waar studenten konden verblijven.

'Lijkt erop dat opvangen niet gaat lukken'

GroenLinks is bang voor herhaling aankomend jaar. De SSH Student Housing-voorziening van de Rijksuniversiteit Groningen, Hanzehogeschool en gemeente 'zou al sinds eind mei vol zitten en facebookgroepen stromen reeds vol met berichten van buitenlandse studenten die op zoek zijn naar een kamer', schrijft Petra Brouwer van de partij.

Facebook staat al vol met berichten van studenten die op zoek zijn naar een kamer Petra Brouwer - GroenLinks

'Het lijkt erop dat het onderwijsinstellingen en de gemeente niet gaat lukken om de hogere instroom aan studenten op te vangen', constateert zij. De fractie vraagt aan het college of de zaak wel prioriteit heeft.

Kamers uit particuliere markt

'Dit hééft prioriteit', zegt Jorien Bakker, woordvoerder dan de RUG. Ze zegt goed voorbereid te zijn. 'De SSH-kamers zijn inderdaad al volgeboekt, maar we zijn hard aan het werk om kamers uit de particuliere markt aan te kunnen bieden. De universiteit, Hanzehogeschool en gemeente hebben daarvoor samen een projectleider aangesteld. De markt reageert daar positief op. Begin juli hopen we een lijst met woningen te publiceren voor de internationale studenten.'

Het gaat ook om kamers die er nog niet zijn. Het ombouwen van gebouwen bijvoorbeeld Jorien Bakker - RUG

Concurrentie voor Nederlandse studenten?

Momenteel kan SSH zo'n 450 kamers in de binnenstad aanbieden. Inmiddels wordt ook daarbuiten gezocht om aan de hoge vraag te kunnen voldoen.

Zorgt dat op zijn beurt niet voor een tekort aan studentenwoningen voor Nederlandse studenten? Bakker: 'Het gaat ook om nieuwe kamers die er nog niet zijn. Het ombouwen van gebouwen bijvoorbeeld.'

Noodvoorziening

Bakker bevestigt dat het aantal inschrijvingen van studenten komend jaar opnieuw hoog ligt. 'Maar veel studenten schrijven zich in voor meerdere universiteiten. Pas in augustus weten we hoeveel er precies komen. Als we dan weer te weinig kamers blijken te hebben, hebben we een noodvoorziening klaar staan. Dat hebben we nu vooraf geregeld.'

