Gemeente investeert in gemeentehuizen ondanks mogelijke sluiting

De gemeentehuizen van Westerwolde krijgen een opknapbeurt, met een totaal kostenplaatje van 60.000 euro. Dat geld wordt gebruikt om de kantines om te bouwen.

Er moeten ruimtes ontstaan waarin flexplekken, overleglocaties en een kantine zitten.

Dat er ruim een halve ton voor wordt uitgetrokken, is opvallend: er loopt namelijk een onderzoek naar de vraag of beide gemeentehuizen op korte termijn wel openblijven.

Verschillende opties

In het onderzoek wordt de vraag gesteld of het raadzaam is het gemeentehuis in Wedde of in Sellingen te sluiten. Ook de mogelijkheid dat er een nieuw gemeentehuis wordt gebouwd is niet uitgesloten. Burgemeester Leendert Klaassen (CDA) gaf eerder aan de kans dat zeker één van de twee gemeentehuizen dichtgaat 'behoorlijk groot' te achten.

Toch wordt nu dus een flink bedrag neergelegd om beide gemeentehuizen op te knappen. 'Het lijkt een vreemde timing, maar dat is het niet', zegt een woordvoerder.

'Hoewel er inderdaad een onderzoek plaatsvindt, duurt het nog zeker 1,5 jaar voor we eventueel een nieuwe situatie, met één gemeentehuis, ingaan. Als er wordt gekozen om zelfs een nieuw gemeentehuis te bouwen, duurt dat waarschijnlijk nog langer.'

Duurzame spullen

Bovendien zijn de werkplekken gewoon nodig, zegt de woordvoerder. Ambtenaren werken veelal op beide locaties, en willen soms op de ene en soms op de andere locatie werken.

'Bovendien gebruiken we voor de inrichting duurzame spullen, die we eventueel kunnen hergebruiken in een nieuwe locatie.'

Informatiezuilen

Een eerder besluit om digitale informatiezuilen te plaatsen bij de gemeentehuizen is, mede in verband met het gemeentehuizen-onderzoek, wel afgeblazen. De toegevoegde waarde van de zuilen zou volgens burgemeester Klaassen 'relatief klein zijn'.

Door het niet plaatsen van de digitale informatiezuilen bespaart de gemeente 20.000 euro.

