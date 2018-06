Verdachten drugslab Blijham weer op vrije voeten

De verdachten die vorige week vrijdag werden opgepakt bij een drugslaboratorium in een boerenschuur in Blijham worden woensdag of donderdag weer vrijgelaten. Dat heeft een woordvoerder van het Landelijk Parket in Rotterdam laten weten.

Het gaat om een 48-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats die op het terrein van de boerderij verbleef en een 49-jarige man uit een klein dorpje in de gemeente Alkmaar.

Ontruiming

Hun exacte rol is volgens Jeichien de Graaff van het Landelijk Parket niet duidelijk. 'Ze worden verdacht van betrokkenheid bij de productie van amfetamine, maar het is niet zo dat we ze tot aan de ellebogen in de ketels hebben aangetroffen.'

Een speciale eenheid van de politie is twee dagen met de ontruiming van het drugslab bezig geweest. 'De aard en de omvang van het laboratorium is nog niet duidelijk', aldus De Graaff. 'Maar het is niet een reuze grote geweest.'

Link met Brabant?

Omdat het onderzoek nog wel even in beslag neemt is besloten om de verdachten naar huis te sturen. Bovendien is hun precieze rol dus niet helemaal duidelijk. De woordvoerder van het Landelijk Parket benadrukt dat de mannen wel verdachte in de zaak blijven.

Het onderzoek is in handen van de Landelijke Eenheid van de politie. Hoe ze het drugslab in Blijham op het spoor zijn gekomen kan De Graaff niet zeggen.

Dat geldt ook voor de vraag of er een link bestaat met de zich verplaatsende drugscriminaliteit vanuit Brabant. 'Dat is onderdeel van het onderzoek. Maar het is niet op voorhand overduidelijk', aldus de woordvoerder van het Landelijk Parket.

