Eemsmond houdt vertrouwen in supermarktdeal voor centrum

De gemeente Eemsmond blijft hoop houden dat de franchisenemer van de Albert Heijn in Uithuizen wil investeren in zijn locatie.

De investering maakt onderdeel uit van de complete aanpak van het centrum in het dorp.

Schot in de zaak

Volgens burgemeester Marijke van Beek verlopen de projecten aan de Blink en het Molenerf voorspoedig, maar gaat de ontwikkeling aan de Hoofdstraat-Oost een stuk minder snel.

'In twee van de drie locaties zit schot, in de supermarktlocatie wat minder', is Van Beek eerlijk. 'We blijven in gesprek met elkaar, maar op dit moment kan ik daar niets over zeggen, al hoop ik wel dat daar nieuw elan in komt.'

Franchisenemer Fred Weessies van het filiaal in Uithuizen is gevraagd om een investering te doen op de locatie Hoofdstraat-Oost, om zo het verouderde pand te vernieuwen en die plek in hartje Uithuizen weer perspectief te bieden. De ondernemer twijfelt volgens Van Beek over die investering.

Intentie is er

Weessies wil liever niet inhoudelijk op de onderhandelingen ingaan. Wel laat de supermarkteigenaar weten dat het inderdaad stroef verloopt, maardat hij zich er altijd voor inzet om snel stappen te kunnen maken.'

De burgemeester is niet bang dat een langdurig oponthoud op die plek voor vertraging zorgt voor de rest van de plannen:

'Iedereen weet hoe ons centrumplan is opgebouwd. Ik ben blij dat we op de Blink kunnen beginnen. We hebben goede hoop dat volgend jaar het gebied rond de Molenerf aan de beurt is en ik ga er nog steeds vanuit dat de Albert Heijn-locatie tot ontwikkeling gaat komen. Ik heb het gevoel dat er beweging in zit, ik ga er vanuit dat we eind dit jaar tot een deal kunnen komen.'

Miljoenenklus

Komende maandag starten de eerste werkzaamheden op de Blink, waar het water terugkomt en een haventje wordt aangelegd. Een aannemer start met het leggen van nieuwe kabels en leidingen. Na de bouwvak worden oude kabels verwijderd.

De gemeente is nu nog bezig met het contracteren van de beoogde aannemer voor deze miljoenenklus. Naar verwachting zullen de werkzaamheden in november starten.

De totale investering voor het centrumplan is circa 21 miljoen euro. Daarvan betaalt de gemeente Eemsmond 9 miljoen, de ondernemers 10 miljoen en de corporaties 2 miljoen euro.

