Relatief weinig vakantiebanen in Groningen

Op zoek naar een zomerbaantje? Dan heb je meer kans om iets te vinden in Noord-Brabant dan in Groningen.

Dat blijkt uit het aantal beschikbare vacatures van de wereldwijde vacaturezoekmachine Adunza.

Onderste regionen

In Groningen staan op de vacaturezoekmachine ruim 130 vacatures voor vakantiebanen open. Dat is relatief weinig ten opzichte van de ruim 5000 vacatures die in Nederland beschikbaar zijn voor jongeren die in de zomermaanden wat willen bijverdienen. Ter vergelijking: in Noord-Brabant, deze zomer koploper op het gebied van vakantiebanen, behelst het aanbod om en nabij de duizend banen.

'Groningen loopt wel een beetje achter. Als het in verhouding was met de bevolking, zouden het er zo'n 170 moeten zijn', zegt Jouke van Dijk, hoogleraar Regionale Arbeidsmarkt aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Zonder ervaring

Volgens Thomas de Schuyter van Adzuna proberen bedrijven door middel van vakantiewerk een deel van de personeelstekorten op te vangen. Vooral in de logistiek blijkt er werk te zijn, onder andere als magazijnmedewerker, orderpicker en bijrijder. 'Daar kunnen jongeren snel aan de slag zonder enige ervaring vooraf', aldus De Schuyter.

Ook in de zorgsector is volgens hem werk te vinden door de personeelstekorten. 'Maar niet in Groningen.'

Minder werk

Wat opvalt is dat in de sectoren waarvan landelijk gezien het aanbod hoog is - naast de zorg ook de logistiek - juist in Groningen relatief weinig aanbod is. Schuyter: 'In Groningen is voornamelijk vraag naar vakantiewerkers in de productie en klantenservice.'

Daarnaast zegt hij te concluderen dat er in Groningen over het algemeen procentueel gezien minder vakantiewerk beschikbaar is dan in voorgaande jaren. Maar een verklaring hiervoor heeft hij niet.

Jouke van Dijk vindt het niet onlogisch dat er in Groningen minder vakantiebanen beschikbaar zijn. 'Waar de meeste vakantiebanen zijn, zijn de meer toeristische gebieden. In Friesland en Drenthe zijn er meer, maar die zijn ook toeristischer. En in die sector zit een belangrijk aanbod van vakantiebanen.'

'Groningen heeft ook een bijzondere positie, omdat er veel studenten in de horeca werken. En als die in de zomer ook het werk verdelen, heet dat geen vakantiebaan. Omdat ze er het hele jaar al werken.'

Salariswensen

Wie een zomerbaantje zoekt, wil er waarschijnlijk één dat goed betaalt. Gemiddeld in alle provincies wordt er in de vacatures een salaris van 12,20 euro per uur aangeboden. Groningen zit daar met een gemiddeld uurloon van 11,80 euro iets onder.

'Dat is teleurstellend laag', reageert De Schuyter. 'Maar aan de andere kant: dat ligt in lijn met hoeveel aanbod er is in de provincie.'

'Maar ik denk niet dat we ons hier in Groningen echt zorgen over hoeven maken hoor. Als men het echt wil, kan het wel', zegt Van Dijk.

