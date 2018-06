OM: Tbs'er die studente aanviel in Sterrebos moet vijf jaar cel in

De 42-jarige tbs'er die op zondag 24 september vorig jaar een vrouw mishandelde in het Sterrebos in Groningen hoorde woensdag vijf jaar cel tegen zich eisen voor poging tot doodslag.

De man was op onbegeleid verlof toen hij de destijds 22-jarige studente aanviel. Hij is een tbs'er uit de van Mesdagkliniek. Hij mocht die zondag in september met verlof. De man was voorafgaand aan de gebeurtenis die avond naar het Hoornsemeer geweest en fietstste daarna rond in de buurt van het Sterrebos.

Achtervolging

De studente psychologie, die haar woonplaats Bremen verruild had voor de stad Groningen, kwam die avond terug van familiebezoek in Duitsland. Zij kon in de stad met iemand meerijden naar de wijk Helpman. Lopend vervolgde ze de weg langs het Sterrebos naar haar huis aan de Coendersweg, toen ze werd achtervolgd door de man.

De bosjes in

Toen de vrouw zich omdraaide greep de tbs'er haar bij haar nek, sleurde haar over de grond de bosjes in en greep haar bij de keel. Hij kneep deze dicht terwijl hij bovenop haar ging liggen. De vrouw probeerde de man krabbend van zich af te slaan. Hij vroeg de vrouw of ze seks met hem wilde, maar dat weigerde ze. Ze kreeg geen adem meer, kon niet

schreeuwen en verloor het bewustzijn.

Ze werd wakker, liggend op haar zij, met alleen bovenkleding en sokken aan. Over haar toeren liep ze naar haar woning, waar huisgenoten zich over de vrouw ontfermden. Zij belden het alarmnummer. De vrouw werd overgebracht naar het ziekenhuis.

DNA

Op basis van het signalement en een buurtonderzoek kwam de politie bij de Van Mesdagkliniek uit. Daar had de verdachte zich inmiddels weer gemeld. Hij werd meegenomen naar het bureau. Onderzoek wees uit dat de man DNA van de vrouw bij zich droeg. Ook de vrouw had celmateriaal van de man onder haar vingernagels. Twee dagen later kon bij het slachtoffer een aangifte worden afgenomen.

Verkrachting?

Er is onderzocht of hij heeft geprobeerd de vrouw te verkrachten, maar na lichamelijk onderzoek kon daar geen bewijs voor gevonden worden. Ook uit de aangifte viel niet genoeg bewijs te halen. Daarom bleef alleen de 'poging tot doodslag' staan.

Tweemaal doodslag

De man is geboren in Curaçao en kwam in Nederland nadat hij op 26-jarige leeftijd drugs van Curaçao naar Nederland had gesmokkeld. Hij heeft een verstandelijke beperking en lijdt aan paranoide- en narcistische trekken.

De man is eerder veroordeeld geweest voor twee doodslagen, die op zijn stiefmoeder en op zijn buurmeisje. Hij kreeg daarvoor destijds 12 jaar celstraf opgelegd en tbs met dwangverpleging.

Nadat de man tweederde van zijn straf had uitgezeten werd gestart met de tbs. Twee dagen na de mishandeling van de studente in het Sterrebos zou zijn tbs status met maar één jaar worden verlengd.

'Behandeling niet vruchtbaar'

'Er is sprake van een geestelijke handicap bij de man waarbij behandeling niet vruchtbaar is.' Dat zeiden deskundigen woensdag in de rechtbank. 'Het enge kader waarin de kans bestaat dat een dergelijk delict niet meer kan voorkomen, zou meer specialistische zorg in een kliniek zijn.'

'Ze had kunnen overlijden'

Kortweg gezegd kan men met deze man niets aanvangen. 'Het is de nachtmerrie van iedereen', zei de officier van justitie. 'Achtervolgd worden in het donker en niet kunnen schreeuwen om hulp omdat je de keel wordt dichtgeknepen. Zij had door zijn toedoen kunnen overlijden.'

'Zegt wel iets'

De raadsman van de verdachte, Mr. Abdel Ytsma, verzocht de rechtbank goed na te denken over de bewuste 'vrijwillige terugtred' van zijn cliënt. 'Hij heeft beseft dat als hij de keel van de vrouw zou blijven dichtknijpen, het misschien de dood zou opleveren. Dat zegt dan toch wel iets.'

'Tweede Anne Faber'

Het slachtoffer vroeg een schadevergoeding van ruim 12.000 euro voor met name de grote psychische schade. Haar letselschade advocaat Mr. Gerard van den Berg vatte de zaak samen: 'Dit was een tweede Anne Faber geworden.'

Niet op straat

Als de rechters gelijk de eis uitspreken, dan gaat de man eerst de cel in en daarna weer terug naar de tbs-kliniek, waar moet worden gezocht naar een meer specialistische behandeling. Hij komt na het vonnis dus niet op straat.

Het slachtoffer is naar Duitsland terug verhuisd. De rechter doet over twee weken uitspraak.

