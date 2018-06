WK voetbal: Voor wie zijn wij de komende weken?

Het WK voetbal begint donderdag met het 'uitermate spetterende' openingsduel tussen Rusland en Saoedi-Arabië. En 'wij'...? 'Wij' zijn er niet bij.

Droefenis alom dus voor de Nederlandse voetballiefhebber. Als we onze hoop de komende maand dan niet op Nederland kunnen stellen (behalve op Björn Kuipers en zijn team), voor wie zijn 'wij Grunnegers' dan wél?

België of Duitsland?

Het is logisch om naar onze buurlanden te kijken. Ook al zijn België en Duitsland onze 'vijanden' op voetbalgebied, uiteindelijk houden we toch wel een beetje van ze.

Op de vraag of men voor België of voor Duitsland is, reageerde 55,9 procent met 'België'. Alleen in Overijssel is dit percentage lager: 54,0 procent. Het is 'ons' over het algemeen dus net iets meer om het even dan in andere provincies.

Tekst loopt door onder kaarten



Per gemeente

Nemen we ook de andere deelnemende mee, dan blijken Duitsland en België nog steeds de twee favoriete landen te zijn. Daarnaast heeft een groot deel van de respondenten niet specifiek een voorkeur. Bekijk in onderstaande taartdiagram hoe de verdeling is in jouw gemeente.

Tekst gaat verder onder de diagram. De aantallen van de landen naast Duitsland en België zijn bij sommige gemeenten zo klein, dat deze samen zijn gevoegd.



Voor wie is de supporter van de FC?

Ook is clubsupporters gevraagd voor wie ze zijn. Het zal niet verrassen dat België en Duitsland ook hier de nummers één en twee zijn. Met 20 procent is 'Ik ben niet specifiek voor één land' een goede nummer drie.

Tekst loopt door onder grafiek



Van welke oud-FC Groningers wordt het meest verwacht?

In een apart artikel zetten we de acht oud FC-Groningers op een rij die meedoen aan het WK voetbal. Daar vroegen we de achterban van RTV Noord apart nog eens van welke spelers men het meest verwacht.

Aan het WK voetbal doen in totaal acht spelers mee voor FC Groningen hebben gespeeld. Twee voor Servië (Dusan Tadic en Filip Kostic), twee voor Zweden (Andreas Granqvist en Marcus Berg) en twee voor IJsland - al kwamen die niet verder dan een proefstage. Verder Luis Suárez uit Uruguay en een Nigeriaan: William Troost-Ekong.

Maar liefst 75 procent verwacht het meest van Luis Suárez, en zal wellicht met extra belangstelling naar Uruguay kijken, al blijkt maar 0,51% van de FC-supporters uit de enquête van RTV Noord en o.a. de NOS ook echt voor Uruguay te zijn.

Acht procent verwacht het meest van Tadic (0,36 procent van de FC'ers is voor Servië), zes procent het meest van Granqvist en nog vijf procent van Berg (2,5 procent van de FC'ers is voor Zweden).

De resultaten zijn van een enquête van de NOS en de regionale omroepen. Ruim 18.000 mensen deden mee, waarvan ruim 3400 mensen uit Groningen en ruim 2700 supporters van FC Groningen. De resultaten zijn niet noodzakelijk representatief, maar geven wel een goede indicatie.

De poll over oud-FC'ers staat los van de enquête die we in samenwerking met de NOS en de regionale omroepen hielden. Daarop stemden 2274 mensen. De percentages van FC-supporters komen wel uit de enquête van de NOS en de regionale omroepen.