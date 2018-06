Deel dit artikel:











Slagter haalt podium in Zwitserland, Mollema vijfde (Foto: Archief RTV Noord)

Tom-Jelte Slagter pakte een podiumplek na de vijfde etappe van de Ronde van Zwitserland. Die etappe begon in Gstaad en eindigde in Leukerbad, waar de wielrenner uit Slochteren als derde over de finish kwam.

Dat was vlak voor Wilco Kelderman (vierde) en Bauke Mollema (vijfde). Sam Oomen werd negende. De Australiër Richie Porte zat ook bij de voorsten en nam de leiderstrui over van zijn Zwitserse teamgenoot Stefan Küng, die moest lossen op de laatste col. Kelderman klom naar de tweede plek in het algemeen klassement op 20 seconden. Oomen is de nieuwe nummer drie met dezelfde tijdachterstand als zijn kopman van Team Sunweb. Mollema staat vijftiende met 0.58 seconden, Slagter 23e op 1.33 minuut. Slagter rijdt na de ronde van Zwitserland, die zondag eindigt, nog het NK Wielrennen. Voor beiden geldt de ronde als voorbereiding op de Tour de France, die op 7 juli begint.