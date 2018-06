Deel dit artikel:











'Na vier jaar is het ook wel mooi om die ontlading te zien' (Foto: RTV Noord) (Foto: RTV Noord)

Niet via de telefoon, maar persoonlijk in een sportwagentje bij leerlingen langsgaan om te vertellen of ze geslaagd of gezakt zijn. Dat doet docent Niels Joostens van het Eemsdeltacollege in Siddeburen en wij mogen mee. Dat en meer in Noord Vandaag.

1. Van examens krijg je uitslag 'Gewapend' met rozen en wimpels gaat Joostens op pad. Het is natuurlijk leuk om goed nieuws te brengen, maar het is minder fijn om iemand persoonlijk te vertellen dat hij gezakt is. Joostens legt uit waarom hij dit toch doet. 2. Voordat de bom valt 'Bommen Berend draait om bommen en nu hebben we er eindelijk eentje.' Het enthousiasme over de vondst van een mortierbom uit 1672 is groot. We praten met de archeologen die het explosief uit de tijd van Bommen Berend ontdekten. Stadsarcheoloog Gert Kortekaas legt uit wat met de bom gaat gebeuren en antiquair Bernard Grijpma schat wat de waarde is. 3. Uitje erbij? Gisteren werd het eerste vaatje voor 78.000 euro geveild en vanaf vandaag is ie weer te koop: de Hollandse Nieuwe. Bij ons in de studio zijn haringboeren Lammert en Pamela Wiersema, want wat is eigenlijk de kwaliteit van de nieuwe haring? Bekijk Noord Vandaag bovenaan dit artikel of via Uitzending Gemist.