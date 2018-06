Woningcorporaties overwegen rechtszaak om versterking door te laten gaan

De woningcorporaties in het aardbevingsgebied overwegen een gang naar de rechter om de versterking van 1588 woningen door te laten gaan. Minister Eric Wiebes (VVD) van Economische Zaken heeft die versterking tijdelijk stil gelegd.

Van de 1588 woningen zijn 1126 huizen corporatiewoningen. De corporaties willen dan ook dat de versterking onverminderd doorgaat.

Juridische mogelijkheden

'Wij verkennen nu de juridische mogelijkheden om stappen te nemen tegen het besluit om eventueel helemaal te stoppen met de versterking van die 1588 woningen', zegt directeur Gerke Brouwer van Woongroep Marenland.

De overheid praat over woningen, maar in die woningen wonen wel mensen Gerke Brouwer - directeur Woongroep Marenland

Voor de corporaties is een gang naar de rechter een van de weinige middelen die ze nog over hebben. De onderhandelingen tussen het Rijk en de regio zijn stukgelopen en ook een meerderheid in de Tweede Kamer steunt Wiebes.

Machteloosheid

'Op een gegeven moment slaat de machteloosheid wel toe', zegt Brouwer. 'De overheid praat over woningen, maar in die woningen wonen wel mensen.'

'Mensen die al drie jaar in onzekerheid zitten. Mensen die na drie jaar eindelijk zekerheid kregen, en dan maakt de minister ineens een pas op de plaats. Dat is onbetrouwbaar bestuur.'

Om tafel

Komende week zitten de woningcorporaties om de tafel met hun juristen. Dan moet duidelijk worden welke mogelijkheden er zijn.

'We hopen natuurlijk dat het niet zover hoeft te komen', zegt Brouwer. 'Dus we zullen de stappen van de overheid nauwgezet volgen. Afhankelijk van die uitkomst, kijken we verder.'

