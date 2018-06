Minister Bruins kan weinig betekenen voor Refaja in Stadskanaal

Minister Bruno Bruins van Medische Zorg en Sport kan niet garanderen dat de spoedeisende hulp en verloskunde in Stadskanaal open blijven. Dat zei de minister woensdagmiddag tijdens een debat in de Tweede Kamer over regionale ziekenhuizen.

Volgens Bruins moeten patiënten er aan gaan wennen dat ziekenhuizen niet meer direct om de hoek zijn. 'We moeten af van de gedachte dat er overal in Nederland een regionaal ziekenhuis is met alle functies die het nu heeft en die ook altijd zal hebben.'

'Redelijke afstand

Voor Bruins staat de kwaliteit van de zorg voorop, en kan dat tot gevolg hebben dat mensen verder moeten reizen dan ze nu gewend zijn. Wel dringt Bruins erop aan dat patiënten die acute zorg nodig hebben, daar op redelijke afstand bij kunnen.

Treant Zorggroep, eigenaar van het Refaja in Stadskanaal besloot om de afdelingen verloskunde en klinische kindergeneeskunde te sluiten in Stadskanaal. De afdelingen worden geconcentreerd in Emmen. Dat besluit wordt in de zomer definitief genomen.

Treant

De manier waarop Treant dat besluit heeft genomen viel niet goed in de zorgwereld. Direct na het besluit klaagde zorgverzekeraar Zilveren Kruis dat het niet voldoende bij het besluit was betrokken.

Ook de huisartsen, verloskundigen en gynaecologen in de regio zeiden dat ze niet voldoende of helemaal niet zijn meegenomen in het besluit.

Eerder melden

Dat wil de minister vanaf nu voorkomen. Bruins wil wettelijk vastleggen dat ziekenhuizen aanstaande plannen moeten melden. Als ziekenhuizen plannen maken om bijvoorbeeld afdelingen te sluiten of samen te voegen, moeten ze dat voortaan eerst melden bij de Inspectie en de Nederlandse Zorgautoriteit.

Daarnaast wil Bruins dat die plannen al vroeg worden besproken met gemeenten en omwonenden. 'Zij moeten aan het begin van zo´n proces worden meegenomen.' De input van omwonden moet als serieuze informatie worden meegenomen door ziekenhuisbesturen.

Nieuwe richtlijn

Het debat was aangevraagd door coalitiepartij CDA. Die partij, maar ook vrijwel alle andere partijen, maken zich zorgen over de nieuwe kwaliteitsnorm die vanaf 1 juli geldt. Ruim twintig van de dertig streekziekenhuizen kunnen niet aan die norm voldoen. En ook daarbij komt het Refaja in de problemen.

De nieuwe richtlijn schrijft voor dat in elk ziekenhuis overdag een intensivist op de intensive care moet zijn die geen andere taken heeft. In de avond en de nacht moet er iemand exclusief beschikbaar zijn. Op de spoedeisende hulp (SEH) moet dag en nacht een specialist of SEH-arts aanwezig zijn met ten minste twee jaar ervaring.

