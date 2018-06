'RetailPlan probeert juridische truc met winkelplan nu in Leek'

De kans dat de gemeente Leek alsnog een vergunning moet verlenen voor een supermarkt aan de Rodenburg en het Industriepark in Leek lijkt zo goed als uitgesloten, zo bleek woensdag bij de Raad van State in Den Haag.

Daar kon Wim Eilering van het Drachtster adviesbedrijf RetailPlan de hoogste bestuursrechter van ons land niet goed uitleggen waarom hij zo'n 'vage brief' over zijn supermarktplan aan de gemeente had geschreven.

Geen standaard formulier

De Raad van State vroeg Eilering waarom hij niet gewoon een standaard aanvraagformulier had gebruikt, zodat direct duidelijk was dat hij een omgevingsvergunning voor een supermarkt wilde.

Maar daar gaf Eilering geen duidelijk antwoord op. Volgens hem doet hij het meestal op deze manier en had de gemeente hem maar moeten bellen als ze vragen over zijn briefje hadden gehad.

'Dezelfde truc als in Appingedam'

Volgens de raadsvrouw van de gemeente haalde Eilering in Leek precies dezelfde juridische truc uit als in andere gemeenten.

Ook daar kwam de werkwijze van RetailPlan erop neer dat het bedrijf de gemeente een brief schreef en dan in een bijzinnetje om een vergunning vroeg. De bedoeling was dat de gemeente daar niet, te laat, of verkeerd op zou reageren. Volgens de bestuurswet zou dan automatisch (van rechtswege) een vergunning moeten worden verleend.

RetailPlan kreeg hiervoor eerder, onder meer bij de aanvraag van een vergunning voor een Bristol-winkel in Appingedam, al het lid op de neus van de Raad van State.

'Niet te vergelijken'

Volgens Eilering is de kwestie Leek niet te vergelijken met die andere gevallen, omdat hij in zijn brief wel duidelijk om een vergunning voor een supermarkt zou hebben gevraagd.

De advocaat van de gemeente ontkende dat en zei dat RetailPlan slechts om een functiewijziging voor de bedrijfsbestemming van het pand van auto- en oldtimerbedrijf Hofman vroeg, waarbij ook levensmiddelen zouden worden verkocht.

Eerder afgewezen

'Zelfs al zie je dat als aanvraag voor een supermarkt, dan nog wil de gemeente daar geen toestemming voor geven. We hadden al eerder een principeverzoek van Hofman voor een supermarkt gehad. Dat hebben we toen ook afgewezen. We hebben al zes supers in Leek', stelt de gemeente.

De Raad van State doet binnen enkele weken uitspraak.

