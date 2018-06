Kost toilet in kerk van Krewerd echt een halve ton?

De Mariakerk in Krewerd ondergaat binnenkort een interne verbouwing om een toilet te kunnen plaatsen. Kosten van de operatie: ruim 50.000 euro.

'We krijgen in het dorp wel eens de vraag: is jullie toilet met goud belegen?', lacht Riet van Eijden namens het bestuur dat de kerk beheert. 'Maar dat is niet zo. Alleen, de kerk heeft nu geen toilet en om die erin te bouwen moet er een afscheiding in de kerk worden gebouwd.

Mobiel toilet

In de huidige situatie komen bezoekers de kerk binnen en staan ze direct in de kerkzaal. Er staat voor noodgevallen een mobiel toilet naast de kerk.

Dat moet veranderen. Door er een afscheiding met een toilet en een klein keukentje in te plaatsen, hopen de vrijwilligers van de kerk in Krewerd de bezoekers tegemoet te komen.

Eikenhout

'Het voorportaaltje moet helemaal vernieuwd worden, dat is nu van eikenhout gemaakt', verklaart Van Eijden de kosten. 'Het is een historische kerk, daar komt wel wat bij kijken.'

Het kerkbestuur is de provincie Groningen erkentelijk voor de subsidie van 10.000 euro, ruim twintig procent van het totale budget. De rest van het geld is binnengeharkt met subsidies, giften en inkomsten uit verkoop van producten. De verbouwing begint op 23 juni.

Werkbezoek

Van Eijden vertelt over de verbouwing voor zo'n twaalf leden van Provinciale Staten, die woensdag op initiatief van de SP een werkbezoek brengen aan verschillende leefbaarheidsprojecten in de provincie.

Opvallende afwezigen bij het werkbezoek zijn de partijen CDA, D66 en ChristenUnie, coalitiepartners van de SP. GroenLinks is met Arjen Nolles wel voor een deel van de dag vertegenwoordigd.

'Vrije kwestie'

Fractieleider Jan Hein Mastenbroek laat weten daar niets achter te zoeken. De SP stemde twee weken geleden tegen het WK wielrennen, waar coalitiepartners CDA en D66 juist voor waren, en ChristenUnie ook mee instemde.

Mastenbroek benadrukt echter dat dit een 'vrije kwestie' is en dit wat de SP betreft geen gevolgen heeft voor de verhoudingen in de coalitie.

Lees ook:

- Film over versterkingsexperiment in Krewerd

- Elke inwoner van Krewerd krijgt eigen architect