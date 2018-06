Deel dit artikel:











Man mishandeld in weiland door 'sportief type' (Foto: SXC Stock Exchange/Konrad Baranski)

Op de Noorderzanddijk in Haren is dinsdagochtend een man mishandeld in een weiland. De dader zou een man zijn die daar twee honden uitliet.

De mishandeling vond net voor het middaguur plaats. Het slachtoffer omschrijft de man die hem aan viel als een 'sportief type'. Sportschoenen De politie doet op Facebook een oproep voor getuigen. De dader droeg een zwart, glimmend sportbroekje, een zwart met groen gestreept shirt en sportschoenen. Hij had twee bruine honden bij zich, een was klein, de ander middelgroot.