Deel dit artikel:











PvdA: 'Wil minister Wiebes ingrijpen bij zoutwinning?' (Foto: RTV Noord (Archief))

PvdA-Tweede Kamerlid Henk Nijboer springt in de bres voor Midden-Groningen. Hij vraagt minister Wiebes van Economische Zaken of die bereid is in te grijpen in het conflict tussen de gemeente en het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM).

Die laatste instantie weigert op te treden tegen zoutwinning door Nedmag bij Tripscompagnie en Borgercompagnie. Het SodM meent dat aan alle regels wordt voldaan, maar de gemeente vindt van niet. Loket mijnbouwschade Nijboer wil nu van de minister weten of het klopt de Nedmag zich niet aan het winningsplan houdt, zoals Midden-Groningen stelt. Daarnaast gaat hij in op de lekkage van liters pekelwater en mogelijk ook diesel. Naar aanleiding daarvan vraagt het Kamerlid Wiebes om in te grijpen, omdat 'dit incident weer tot extra onrust leidt'. Verder wil Nijboer van de minister weten of hij het advies van het SodM overneemt om 'een loket mijnbouwschade in te stellen met daarachter een fonds gevuld door verschillende partijen, waardoor mensen eindelijk verlost zijn van bedrijven en instanties die alleen naar elkaar verwijzen'. Lees ook: - Midden-Groningen oneens met SODM over zoutwinning