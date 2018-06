Burgemeester Munniksma: 'Maak wietteelt een normale boerenactiviteit'

'Maak van de wietteelt een normale boerenactiviteit'. Dat wil burgemeester Rein Munniksma van Midden-Groningen.

De burgemeester, die afgelopen week liet weten 'gemiddeld iedere week een wietkwekerij in zijn gemeente op te rollen', wil dat de wietteelt gelegaliseerd wordt.

Pilot gereguleerde wietteelt

Munniksma zegt dat naar aanleiding van opmerkingen van de lokale VVD. Vorig jaar diende die partij in de toenmalige gemeente Hoogezand-Sappemeer een motie in om zich aan te melden voor de pilot voor gereguleerde wietteelt.

Die motie werd met steun van veel andere partijen aangenomen, maar Midden-Groningen meldde zich, anders dan de gemeenten Groningen en Oldambt, nooit aan voor de pilot. 'Vrij vlot nadat Midden-Groningen startte, was de aanmelding voor het experiment afgelopen', verklaart Munniksma dat.

'Maar als er weer zo'n experiment komt, willen we ons daar voor aanmelden', zegt de waarnemend burgemeester die komende maand waarschijnlijk vertrekt.

Niet uit te leggen

Munniksma vindt de huidige manier waarop Nederland de verkoop van softdrugs gedoogt 'niet uit te leggen'.

'Aan de voordeur worden legaal kleine hoeveelheden hasj verkocht, aan de achterdeur komt een criminele organisatie de drugs brengen. Als ik dat soort dingen uit moet leggen aan mijn kleinkinderen, dan vind ik dat we dit anders moeten doen.'

Boerenactiviteit

Die andere manier is volgens Munniksma de gereguleerde wietteelt. Niet alleen als pilot, maar in heel Nederland. 'Vorige week hebben we een grote wietkwekerij opgerold, die er professioneel uitzag. Waarom ga je dat dan niet doen als normale boerenactiviteit, met regelgeving erbij?'

Munniksma hoopt op die manier 'het hele criminele circuitje' eromheen weg te halen. 'Ik weet zeker dat er kennis genoeg is in Groningen om het op een goede manier te doen. Er zullen zeker agrariërs voor klaarstaan om het op te pakken.'

'Maak de wietteelt legaal'

Een meerderheid van de Groningers lijkt achter de wens van Munniksma te staan. Ruim 78% van de stemmers was het eind mei eens met de stelling 'Maak de wietteelt legaal'.

Twee coffeeshops

Midden-Groningen houdt, nu de drie gemeenten Hoogezand-Sappemeer, Menterwolde en Slochteren zijn gefuseerd, twee coffeeshops. Een meerderheid van de gemeenteraad lijkt daarmee in te stemmen.

Alleen de ChristenUnie is tegen het behoud van de coffeeshops. Fractievoorzitter Marco Metscher vindt het vreemd dat 'sigaretten en alcohol maatschappelijk steeds minder worden getolereerd, en dat we met drugs juist de andere kant op lijken te gaan'.

