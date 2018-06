Legale wietkwekerij met 35.000 planten 'natte droom' voor Oost-Groningen

Twee Oost-Groninger investeerders hebben concrete plannen om een legale wietkwekerij te bouwen. De 'wietfabriek' moet 7000 vierkante meter groot worden met ruimte voor 35.000 plantjes en werk voor zo'n zeventig mensen.

'Dit is een natte droom voor Oost-Groningen', zegt Jakob Zwinderman van de Ondernemersorganisatie Pekela.

Wiet legaliseren



Het kabinet wil wietteelt legaliseren in zes tot tien gemeenten. Het is een experiment van vijf jaar met als doel het terugdringen van drugsgerelateerde criminaliteit.

Zo weet iedereen waar de wiet vandaan komt en het levert banen op voor onze inwoners Jakob Zwinderman - Ondernemersorganisatie Pekela

De investeerders hopen dat een gemeente in Oost-Groningen een van de toezeggingen weet te bemachtigen. Zij willen voorlopig anoniem blijven, omdat het onderwerp gevoelig is. 'En er is natuurlijk een flink aantal mensen niet blij met onze plannen. Je begeeft je toch deels in het criminele circuit.' Toch is het volgens hen nu wel tijd om naar buiten te komen met het nieuws.

'Ze moeten in Den Haag weten dat wij dit idee hebben. De plannen zijn zo concreet, dat wij in principe morgen van start kunnen gaan', zegt een van de investeerders.

'Natte droom'



Tot die tijd doet Jakob Zwinderman van de Ondernemersorganisatie Pekela het woord. Hij staat los van de plannen, maar maakt zich al jaren hard voor legale wietteelt.

'Dit is een natte droom voor Oost-Groningen', zegt hij. 'Een geweldige kans voor deze regio. Zo weet iedereen waar de wiet vandaan komt en het levert banen op voor onze inwoners.'

Gevaarlijk?



Het verkopen van wiet door coffeeshops is legaal, terwijl het produceren van wiet illegaal is. Het is dus nooit duidelijk waar de wiet vandaan komt, hoe het geproduceerd is en of het wel veilig is. Door wiet legaal in een kwekerij te produceren met richtlijnen en controles, worden die problemen opgelost.

Maar het kan ook gevaarlijk zijn. Het lucratieve verdienmodel van de illegale handelaars wordt afgesneden. De vraag is hoe zij daar mee omgaan.

Onze wiet wordt even duur of zelfs goedkoper dan de prijs die je nu betaalt Investeerders

Witte pakken en gepantserde busjes



De investeerders houden rekening met eventuele bedreigingen en misschien wel acties. Zij willen zich vestigen in een bestaand gebouw dat in de gaten gehouden wordt door beveiligers. Als je binnen wil komen, moet je door detectiepoortjes.

Eenmaal binnen tref je mensen in witte pakken. Zij bewegen zich tussen veertien ruimtes waarin in totaal ruimte is voor zo'n 35.000 planten. Daarin willen de investeerders minimaal honderd soorten wiet kweken. Die wiet moet vervolgens met gepantserde busjes heen en weer gebracht worden.

De kosten voor dit alles zijn niet mals. De investeerders hebben miljoenen over voor dit project. De totale kosten liggen naar schatting tussen de vier en zeven miljoen. 'Maar dat gaat niet ten koste van de prijs van onze wiet, beloven zij. 'Onze wiet wordt even duur of zelfs goedkoper dan de prijs die je nu betaalt.'

Oldambt of Groningen



De wil is duidelijk, de eventuele locatie nog onbekend. De investeerders noemen Pekela, Veendam, Oldambt en de gemeente Groningen als opties.

Oldambt en Groningen zijn het meest concreet. De onlangs overleden burgemeester van Oldambt, Pieter Smit, was groot voorstander van legale wietteelt. Hij heeft destijds bij het Rijk kenbaar gemaakt dat hij met Oldambt graag een van de gemeenten wilde worden met een legale wietkwekerij.

Ook de gemeente Groningen heeft die wens uitgesproken. Veendam en Pekela hebben dat niet gedaan.

Nog even geduld



De plannen liggen op tafel, net als de miljoenen. Het is alleen nog wachten op groen licht. Het maakt in principe niet uit of het Oldambt of Groningen wordt.

De investeerders zijn naar eigen zeggen de enige in de provincie Groningen met zulke concrete plannen. Zij hopen dat de proefgemeenten voor het zomerreces worden aangewezen.

