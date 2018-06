Deel dit artikel:











'Laat de hele regio met Treant om tafel gaan' (Foto: Treant Zorggroep)

Behalve de gemeenteraad van Stadskanaal, moeten ook raden van omliggende gemeenten in gesprek kunnen met de Treant Zorggroep over het Refaja ziekenhuis in Stadskanaal. Dat vinden wethouders Wietze Potze (PvdA, Westerwolde) en Lian Veenstra (SP, Stadskanaal).

Geschreven door Marten Nauta

Verslaggever