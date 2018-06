Paus roept olie- en gasbedrijven tot de orde: 'Zoek alternatieven voor aardgas'

Paus Franciscus roept de eigenaren van grote, internationale oliemaatschappijen op snel een transitie naar schone energie te maken. Ook de politiek moet volgens hem stappen zetten.

De maatschappijen (ExxonMobil, Eni, BP, Shell, Equinor en Pemex) waren onlangs op audiëntie bij de paus in Rome. Daar kregen ze te horen dat het beter voor de aarde is om niet meer te zoeken naar aardgas of aardolie.



Politiek moet actie ondernemen

Op de website van het Vaticaan is de boodschap van de paus aan de oliemaatschappijen te vinden. Daarin schrijft hij dat het belangrijk is dat de wereld zoekt naar nieuwe vormen van efficiënte energie. Bronnen die niet voor vervuiling zorgen. In zijn boodschap noemt hij klimaatverandering een uitdaging van 'epochal proportions' (enorme proporties).

Ook doet de paus een oproep aan de politiek. Die moeten beslissingen nemen die ook voor nieuwe generaties goed zijn.



We ontvingen de aarde als een mooie tuin van de Schepper; laat het ons niet als een wildernis doorgeven aan toekomstige generaties Paus Franciscus

Paus Franciscus zet zich al langer in voor een beter klimaat en roept regelmatig op om over te gaan op een beter klimaat. In 2015 schreef hij een speciale pauselijke boodschap over klimaatverandering en milieu: de Laudato Si. Daarin benadrukt hij dat er geen tijd te verliezen is.

Waddenvereniging blij met signaal

De Waddenvereniging vindt de boodschap van de paus aan de oliemaatschappijen glashelder. De gaswinning moet stoppen, laat de natuurbeschermingsorganisatie weten.

In 2017 schreef de Waddenvereniging een brief aan 'Zijne Heiligheid' om bemiddeling te vragen bij de plannen voor aardgaswinning onder de Waddenzee. Op die brief kwam geen antwoord, maar de vereniging is blij met het gegeven signaal van de paus.

'Hopelijk wordt boodschap overgenomen'

'Het is best bijzonder dat de paus in een besloten bijeenkomst de grote bazen van de maatschappijen vertelt dat fossiele brandstoffen onder de grond moeten blijven', zegt Frank Petersen, woordvoerder van de Waddenvereniging. 'Ik zie deze toespraak als een antwoord op onze brief. Mijn hoop is dat de boodschap overgenomen wordt.'

