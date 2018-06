Deel dit artikel:











Man die 13-jarig nichtje misbruikte krijgt acht jaar cel en tbs (update) (Foto: Charlotte Kinzie/Flickr (Creative Commons))

Een 45-jarige man uit Winschoten moet acht jaar de cel in en krijgt tbs met dwangverpleging, omdat hij twee jaar lang seks had met zijn nichtje. Het meisje was 13 toen het misbruik begon. Ook dwong hij haar tot seks met anderen. Ze moest dat ook filmen.

Hij is veroordeeld voor ontucht met een minderjarige, mensenhandel en het maken en in bezit hebben van kinderporno. Omdat hij verminderd toerekeningsvatbaar is, legt de rechter tbs met dwangverpleging op. Ook moet hij het meisje 100.000 euro smartengeld betalen. Een jong meisje is het slachtoffer geworden van de lusten van haar oom Fred Janssens- rechtbank Noord-Nederland 'Het zijn zeer ernstige feiten. Een jong meisje is het slachtoffer geworden van de lusten van haar oom', motiveert Fred Janssens van de rechtbank Noord-Nederland het vonnis. 'Iemand die ze dacht te kunnen vertrouwen, als familielid. Daarom past hier alleen een lange gevangenisstraf, net als tbs met dwangverpleging.' Eis De officier van justitie eiste twee weken geleden acht jaar cel en tbs tegen de man, met een schadevergoeding van 125.000 euro. Bekentenis Het meisje stapte vorig jaar juni naar de politie. De man bekende in de rechtbank dat hij van januari 2015 tot en met december 2016 seks had met zijn nichtje. Man legt schuld deels bij nichtje Hij legde een deel van de schuld bij het meisje. 'Ik heb haar nergens toe gedwongen, hoe jong ze ook was, ik heb met haar overlegd.' De rechtbank stelt dat niet van instemming gesproken kan worden omdat de man haar duizenden berichten stuurde die dwingend en kleinerend van toon waren. Ondanks dat er niet bewezen kan worden dat er betaald is voor de seks, vindt de rechtbank wel bewezen dat hij hierop aanstuurde. Zo werd bijvoorbeeld een seksadvertentie van haar gevonden. 'Intens wreed' Volgens de rechtbank heeft de man het leven van het slachtoffer twee jaar lang op een vreselijke manier gedomineerd. Tijdens de inhoudelijke zitting twee weken geleden werd duidelijk dat het meisje door de man stelselmatig verkracht werd. Daarnaast moet ze ook seks hebben met andere mannen en dit filmen. De man uit Winschoten bepaalde met wie en op welke manier. Zo werd het meisje vastgebonden aan een boom en hier op brute wijze verkracht. De rechtbank betitelde de feiten als 'intens wreed'. 'Trap na gegeven' De rechter neemt het de man kwalijk dat hij nadien nauwelijks blijk heeft gegeven van wat hij het slachtoffer heeft aangedaan. Zo zei hij meerdere keren tijdens de zitting: 'Ze is niet zo onschuldig als ze eruitziet.' De rechtbank oordeelde: 'Hij heeft haar hiermee nog een trap nagegeven.' Ook zal het meisje zich haar hele leven nog afvragen of de beelden van de gebeurtenissen ergens online verschijnen. Lees ook: - Man misbruikt 13-jarig nichtje en dwingt haar tot seks met anderen