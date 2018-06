Veiligheidsregio houdt rampenoefening 'achter de schermen'

Een groot ongeluk op de A28 bij Haren is donderdag het scenario van de jaarlijkse rampenoefening van de Veiligheidsregio Groningen.

Op de snelweg zelf is echter weinig te beleven, want de test speelt zich voornamelijk achter de schermen af.

De oefening is bedoeld om te analyseren hoe de Veiligheidsregio reageert op een ramp.

Crisiscentrum aan de Sontweg

De oude meldkamer van de brandweerkazerne aan de Sontweg in Stad is voor de gelegenheid het crisiscentrum. Daar is het een drukte van belang, met onder anderen medewerkers van de politie, brandweer en GGD. Ook de meldkamer in Drachten is bij de test betrokken.

Hanneke Mensink, woordvoerder van de Veiligheidsregio Groningen, beschrijft hoe de oefening in zijn werk gaat: 'Deelnemers spelen een spel dat zich geleidelijk ontwikkelt. Het scenario is vooraf onbekend en de deelnemers bepalen zelf welke kant het opgaat.'

Afhankelijk van de genomen beslissingen kunnen ook burgemeesters van bepaalde gemeenten betrokken worden, zo laat Mensink weten.

Wettelijk verplicht

De Veiligheidsregio is wettelijk verplicht elk jaar een grote oefening te houden. De evaluatie daarvan kan vervolgens gebruikt worden bij de bestrijding van een ramp met schaal 'GRIP 3' of hoger. Daarbij moet er volgens de Veiligheidsregio minimaal sprake zijn van 'Bedreiging van het welzijn van (grote groepen) van de bevolking'.

Als er een jaar lang niet zo'n incident is gebeurd, organiseert de regio zelf zo'n 'systeemtest'. Dat is donderdag dus het geval. De Inspectie van Veiligheid & Justitie kijkt mee over de schouders van de hulpdiensten.

Meerdere scenario's

De scenario's voor de jaarlijkse testen komen uit het Regionaal Risicoprofiel van de provincie. Daarin staan voorbeelden van mogelijk rampen op het gebied van vitale infrastructuur, aardbevingen, terrorisme, nucleaire veiligheid en evacuaties bij overstromingen.

De rampenoefening duurt nog een groot deel van de dag.

De pers

Tijdens de oefening is overigens ook een rol voor 'de pers' weggelegd, maar deze rol wordt intern door iemand van de Veiligheidsregio gespeeld.

RTV Noord-redacteur Eddy Zwerver belde en kreeg 'zichzelf' aan de telefoon.

