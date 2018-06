Deel dit artikel:











Lopend Vuur: Ik ben gehecht aan m'n krantje Kranten (Foto: RTV Noord / Erik Hogeboom)

In Nederland maken we ons minder zorgen over nepnieuws dan inwoners van vergelijkbare landen. En daarnaast is het vertrouwen in de media toegenomen, in vergelijking met het afgelopen jaar, zo blijkt uit onderzoek.

59 procent van de Nederlanders vertrouwt het merendeel van het nieuws. Drie op de tien Nederlanders maakt zich zorgen over nepnieuws op internet. De bron van het nieuws doet er wel toe: we vertrouwen sociale media duidelijk minder dan de meer traditionele nieuwsmerken. Het NOS Nieuws wordt als meest betrouwbaar gezien, gevolgd door het RTL Nieuws, Nu.nl, de Volkskrant en NRC Handelsblad. Hoe zit dat bij jou? Ons Lopend Vuur:

Praat mee Vertrouw jij het nieuws nog? En wat maakt voor jou de bron uit? Praat mee via onze facebookpagina of 050 -3188 288. Altijd de pineut Zo'n 66% van de stemmers op ons Lopend Vuur van woensdag zegt dat muggen 'mij altijd moeten hebben'. De andere 33% van de in totaal 2333 stemmers is dus iets gelukkiger.