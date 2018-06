Verdachte kinderlokker staat voor de rechter

Een 30-jarige man uit Midden-Groningen moet vandaag voor de rechter verschijnen omdat hij wordt verdacht van ontucht met meerdere kinderen in Haren.

De man zou zijn slachtoffers aanspreken op straat en vragen om bij hem in de auto te stappen. Dit gebeurde in maart van dit jaar bij een 9-jarig meisje. Een maand later overkwam het ook een ander meisje van 9. Met haar zou hij ontucht hebben gepleegd en hier beelden van hebben gemaakt.



Politie

De politie kreeg begin maart twee meldingen binnen dat kinderen werden lastiggevallen in Haren. Na onderzoek en getuigenverklaringen werd de man aangehouden. Eerdere, soortgelijke meldingen, werden onderzocht.



Opsturen foto's

Zo moet de man ook voor de rechter verschijnen omdat hij wordt verdacht van het aanspreken van twee minderjarige meisjes in oktober vorig jaar, eveneens in Haren. Dit gebeurde via dezelfde werkwijze. Hij vroeg de twee meisjes of hij sexy foto's van hen mocht maken.

Nader onderzoek

De zitting vandaag is een pro-formazitting. De zaak wordt nog niet inhoudelijk behandeld. Verder moet er nog nader onderzoek worden gedaan, zoals een DNA-test.