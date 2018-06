Protest tegen inloopavond Nedmag: 'Je weet nooit precies wat er gezegd wordt'

Zo'n vijftig inwoners uit Borgercompagnie en omstreken hebben woensdagavond op vreedzame wijze de inloopavond van Nedmag onderbroken. De groep is tegen de manier waarop het bedrijf met omwonenden van het zoutwinningsgebied communiceert.

Het initiatief voor dit stille protest komt onder meer van Jakoba Gräper. Samen met een groep omwonenden en betrokkenen wil Gräper dat Nedmag geen inloopavonden organiseert, maar kiest voor een andere vorm.

'Bij een inloopavond is het probleem dat je nooit weet wat er precies is gezegd door verschillende mensen', motiveert ze het protest.

Verwarring

'De medewerkers van Nedmag vertellen allemaal een verhaal, dat zorgt voor verwarring. We willen een gezamenlijke bijeenkomst, waarin één persoon namens Nedmag het woord voert. Dan kan iedereen horen wat er gezegd wordt. Er moet uit één mond namens Nedmag worden gesproken.'

Onder de aanwezigen bij het protest waren inwoners van Borgercompagnie, raadsleden van de SP en PvdA uit Veendam en Midden-Groningen en Statenlid Henk Hensen namens de provinciale SP.

Meer een-op-een

Directeur Bert-Jan Bruning van Nedmag staat niet te springen om een plenaire sessie. 'Wij zijn een andere mening toegedaan, wij willen graag meer één-op-één gesprekken met bewoners. In plenaire sessies is er vaak sprake van een grote groep die ondersneeuwt in de discussie. Bij een een-op-een gesprek is dat niet het geval. Maar ik heb gezegd: wanneer de groep zelf een plenaire sessie wil organiseren, wil ik namens Nedmag wel ons verhaal vertellen.'

Verkeerde groep

Ook de samenstelling van de groep actievoerders paste volgens Bruning niet in de vorm van de inloopavond in Borgercompagnie. 'De sessie van gisteren was specifiek voor inwoners uit Borgercompagnie. De protesterende groep kwam onder meer uit Kiel-Windeweer en Zuidlaarderveen. Daar was de avond niet voor bedoeld.'

Macht van het getal

De groep actievoerders heeft Bruning middels een flyer laten zien hoe zij het graag wil. Gräper is blij met de opkomst. 'De macht van het getal moet het de komende jaren gaan doen. Het heeft grote saamhorigheid gebracht bij de mensen onderling.'

