Je naam in de krant? Dit zijn de nieuwe manieren om geslaagden te feliciteren

'Hieronder vind je de namen van bijna al onze geslaagde leerlingen.' 'Scan jouw felicitatie via onderstaande QR-code' of 'de namen van onze geslaagden staan op het intranet'. Scholen worstelen door de nieuwe privacywet met het publiceren van namen van geslaagden.

Sinds 25 mei is in heel Europa de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht. Voor het gebruik van persoonsgegevens is toestemming nodig. Bij overtreding kan een boete worden opgelegd van maximaal twintig miljoen euro.

Met je naam in de krant

Wie herinnert het zich niet? Je naam in de krant omdat je geslaagd bent. Deze traditionele examenbijlage kan scholen (en kranten) nu flink in de problemen brengen. Scholen moeten toestemming hebben van leerlingen om hun naam en woonplaats in een advertentie in de krant te zetten. Als de geslaagde jonger is dan 16 jaar, moeten de ouders goedkeuring geven.

Worden de persoonsgegevens zonder toestemming vrijgegeven, kan er een flinke boete worden opgelegd. Ook kunnen ouders de school aansprakelijk stellen, omdat die onzorgvuldig is omgegaan met de persoonsgegevens van hun kind.

Het is in de nieuwe wereld niet de bedoeling dat je anderen zomaar in het zonnetje zet Stekel - columnist de Volkskrant

Kamervragen

Het gevolg van de nieuwe regels en de fikse financiële consequenties is dat veel scholen afzien van de traditie om de namen van geslaagden te publiceren. Het CDA vindt dat het nooit de bedoeling kan zijn geweest van de AVG om zo'n 'feestelijke publicatie uit te bannen' en stelt Kamervragen aan minister Arie Slob. De partij wil de garantie dat de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) geen boetes uitdeelt aan schoolbesturen die de namen van geslaagden wel noemen.

'Niet iedereen vindt het fijn'

De AP reageert via Twitter op de oproep van het CDA: 'De AP vindt dit ook een mooie traditie. Maar niet iedereen vindt het fijn om met naam en toenaam in de krant te staan. Daar kunnen goede redenen voor zijn. Privacywet hoeft felicitaties niet in de weg te staan, de school kan iedereen toestemming vragen. Wij wensen iedereen een mooie uitslag!'

Columnist Stekel van de Volkskrant stelt dat het in deze 'nieuwe wereld' blijkbaar 'niet de bedoeling is dat je anderen zomaar in het zonnetje zet. Mensen mogen alleen zichzelf nog aanprijzen. Opscheppen is straks geen zonde meer, maar bittere noodzaak'.

Dan krijg je de ene wel in de krant en de andere niet. Toen hebben wij gezegd: dit kan niet meer Lily Holsteijn - conrector Het Hogeland College

Dilemma

Naast de administratieve rompslomp stelt de AVG scholen ook voor andere dilemma's. 'Wij hebben wel een poging gedaan om alle namen van geslaagden in de krant te krijgen', vertelt conrector Lily Holsteijn van Het Hogeland College met scholen in Warffum, Uithuizen en Wehe-den Hoorn. 'De kinderen hebben allemaal een brief meegekregen, maar we kregen niet van iedereen een reactie. Dan krijg je de ene geslaagde wel in de krant en de andere niet. Toen hebben wij gezegd: dit kan niet meer. We plaatsen nu een algemene advertentie.'

Het Hogeland College plaatst de namen van alle geslaagden wel op het intranet van de school. Met een inlogcode kunnen leerlingen en ouders de lijst bekijken.

De leerlingen zijn toch wel heel trots als hun namen in de krant staan Trijnie van Wijk - Onderwijsgroep Noord

Niet compleet

Terra Winsum heeft een andere keuze gemaakt. De namen van alle geslaagden komen op de website van de school en in de Ommelander Courant. Trijnie van Wijk van Onderwijsgroep Noord, waar Terra onder valt: 'Wij hebben in aanloop naar de AVG een projectgroep gehad. De leerlingen zijn toch wel heel trots als hun namen in de krant staan, dus we hebben iedereen een brief meegegeven. De meesten hebben toestemming gegeven, maar een aantal namen wordt niet gepubliceerd.' De ontbrekende namen kunnen dus ook zijn van leerlingen die wel geslaagd zijn, maar die het formulier niet hebben ingeleverd.

QR-codes

Een school in Nijverdal heeft weer een andere oplossing bedacht. In een advertentie in de krant zijn QR-codes geplaatst. Leerlingen kunnen met hun mobieltjes de code scannen, waarna ze in een filmpje worden gefeliciteerd door hun docenten.

Examenbijlage nieuwe vorm

Voor de kranten betekent dit het eind van de traditionele examenbijlage. De kranten besteedden altijd veel tijd en aandacht aan deze bijlagen met uitsluitend goed nieuws:

De NDC Mediagroep, uitgever van onder meer Dagblad van het Noorden, Leeuwarder Courant en het Friesch Dagblad, laat de kop niet hangen. 'Wij publiceren geen lijst met namen van geslaagden meer, want je kunt je voorstellen wat voor gedoe dat is', vertelt een woordvoerder. 'Maar we maken wel een examenbijlage met daarin verhalen van een aantal geslaagden'. Deze 'examenbijlage nieuwe vorm' verschijnt aanstaande zaterdag.

Einde aan een traditie

Maar de Ommelander Courant lijkt nogal verrast door het gebrek aan ingezonden lijsten. 'Dus nog echt helemaal geen eindexamenuitslagen binnen gekregen. Hebben we als Ommelander jarenlang gemeld, maar nieuwe wet- en regelgeving maakt een einde aan die traditie. Jammer', twittert een journalist van de krant.

En dan rest niet veel anders dan het zoeken naar een creatieve oplossing, zoals het plaatsen van een oproep aan alle geslaagden op Facebook:

Onpersoonlijk

En tja, het mag dan onpersoonlijk klinken, maar ook RTV Noord wil 'alle geslaagden' van harte feliciteren met hun diploma!

