Dwarslaesiepatiënt Dennie Jager heeft zijn 'robotpak' afbetaald

Dwarslaesiepatiënt Dennie Jager uit Wagenborgen kan voortaan zorgeloos rondlopen met zijn exoskelet. De benodigde 75.000 euro voor dit 'robotpak' is binnen.

Eind juni krijgt Jagers stichting Walk On het pak officieel in eigendom.

Wekelijkse trainingen

Jager liep bij een zwaar ongeluk in 2016 een dwarslaesie op. Sinds die tijd is hij vastbesloten weer te kunnen lopen. In december 2017 kreeg Jager een exoskelet in bruikleen, waarmee hij wekelijks meerdere malen traint bij een fysiotherapiepraktijk in Appingedam. Met het pak kan hij zelfstandig lopen.

'Hard voor gewerkt'

Dat het resterende bedrag nu binnen is, leidt tot vreugde bij moeder Ria Jager.

'Ja, dit is echt geweldig! We hebben er hard voor gewerkt om het pak te kunnen kopen. Het laatste zetje werd gegeven door een aan een zorgverzekeraar gekoppelde stichting. Die zegde 25.000 euro toe. We werden eerst drie keer afgewezen, maar uiteindelijk kwam het goed.'

Jager zet stappen met het exoskelet

Vergoeding door zorgverzekeraars

Met de afbetaling van het robotpak is de strijd van Jagers stichting nog niet gestreden. Er zijn namelijk al nieuwe doelen gesteld.

'Een exoskelet wordt nog niet vergoed door de Nederlandse zorgverzekeraar. Dennie zal zich als pionier inzetten om aan te tonen dat een exoskelet bevorderlijk is voor de gezondheid dwarslaesiepatiënten. Dat doet hij met behulp van een onderzoeksteam.'

Certificaat voor begeleiders

Jagers begeleidende fysiotherapeuten ontvangen binnenkort een certificaat dat zij hun training met een exoskelet volbracht hebben. Met dat papiertje op zak mogen zij ook andere patiënten begeleiden.

