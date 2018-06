Het 'geheim' van een oude militaire helm uit Bourtange ontrafeld

Tijdens een onderzoek naar Nederlandse harnassen en wapenuitrustingen stuitte conservator Jeroen Punt van het Nationaal Militair Museum in Soesterberg op een originele 17de-eeuwse mantelhelm in de vesting Bourtange. Hij is bezig het verhaal achter de helm te ontrafelen.

'Ik word al snel wild van helmen en harnassen, maar dit is wel een heel mooi exemplaar', zegt Punt. 'Waarschijnlijk ook een Nederlands exemplaar, dus daar word ik dan nog enthousiaster van.'

'Gezien de kenmerken is hij in Nederland gemaakt. Waarschijnlijk voor een officier, uit een Gronings militair geslacht.'

Coendersborg

De helm is in het bezit van Groninger Landschap en te zien in het museum van de vesting Bourtange. Twee jaar geleden kwam Punt de helm op het spoor, twee maanden geleden nam hij contact op met Groninger Landschap.

Aanvankelijk werd gedacht dat de helm destijds gedragen was in de vesting Bourtange, maar hij blijkt afkomstig van de Coendersborg. Die borg is in bezit van Groninger Landschap.

Sober

Een Nederlandse helm kenmerkt zich volgens Punt door soberheid. 'We waren niet zo uitbundig als bijvoorbeeld onze Franse zuiderburen. Die waren heel protserig, gebruikten veel klinknagels en goud. Wij waren wat ingetogener.'

In bruikleen

De vesting Bourtange heeft de helm in langdurig bruikleen.

'Hij heeft daar een mooi plekje. Daar kan ook mooi het verhaal van de helm verteld worden. We gaan kijken of we nog meer van de helm te weten kunnen komen. Anders blijft het een object. En de meerwaarde ligt toch vooral in het verhaal er achter.'