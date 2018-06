COA en beveiligingsbedrijf worden aansprakelijk gesteld voor metaalvergiftiging in Ter Apel

De ziekte van een oud-beveiliger die op het terrein van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) in Ter Apel heeft gewerkt, komt toch door zware metaalvergiftiging. Dat zeggen oud-beveiliger Mark Goes en zijn vrouw Pauline.

Goes werkte zes jaar lang voor beveiligingsbedrijf Trigion op het terrein van het asielzoekerscentrum in Ter Apel.

Commissie Atsma

Eerder dit jaar deed een commissie onder leiding van Eerste Kamerlid Joop Atsma onderzoek naar ziekteverschijnselen onder (oud-)personeel in Ter Apel. De conclusie van die commissie was dat de ziekte niet door de bodemverontreiniging op het terrein kon komen.

Medisch onderzoek in Duitsland

Maar Mark en Pauline Goes lieten het er niet bij zitten. Ze wonen net over de grens in Duitsland en hadden al jarenlang onderzoeken door verschillende ziekenhuizen en specialisten in Nederland en in Duitsland laten doen.

Na de uitkomsten van de commissie Atsma, is Goes nog maar eens medisch doorgelicht. Nu door een arts in Lingen en in het ziekenhuis van Nordhorn.

Aansprakelijk

De conclusie van de artsen zou volgens het stel eenduidig zijn: Mark heeft een zenuwbeschadiging die veroorzaakt is door zware metaalvergiftiging. Het stel heeft nu een letselschade-specialist in de arm genomen die het COA en beveiligingsbedrijf Trigion aansprakelijk gaat stellen.

