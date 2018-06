Officier eist psychiatrische behandeling van Syrische messteker

'Ik heb met een mes gestoken, er waren geluiden, hoofdpijn en ziektes', antwoordde een 21-jarige man uit Syrië donderdag op de vraag van de rechter of hij zich het steekincident op 28 januari in de Groninger wijk Beijum nog kon herinneren.

Tijdens het incident zou de man in een psychose zitten en hij is zwakbegaafd. Daarom eist de officier geen straf maar een behandeling van een jaar in een psychiatrisch ziekenhuis. De de man zou volledig ontoerekeningsvatbaar zijn.

Paspoort

De Syriër ging op die dag naar het huis van de broer van zijn huisgenoot. Hij was zijn paspoort kwijt en dacht dat een van de twee mannen dit had. Bij aankomst stak hij het slachtoffer in zijn buik. De man raakte gewond aan zijn lever.

Terug naar familie

De 21-jarige man is gevlucht uit Syrië en woont in Groningen. Hij is hier naar eigen zeggen diep ongelukkig en wil graag terug naar zijn familie. De reclassering adviseert dan ook na de behandeling te kijken of dit kan.

Het slachtoffer vraagt 5000 euro smartengeld. De rechtbank doet over

twee weken uitspraak.