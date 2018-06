Deel dit artikel:











Martini Ziekenhuis beloont medewerkers met 500 euro (Foto: Jos Schuurman/FPS)

Medewerkers in vaste dienst bij het Martini Ziekenhuis in Groningen krijgen deze maand 500 euro bruto extra bovenop hun maandsalaris. Het is een 'blijk van grote waardering voor de inzet', stelt de Raad van Bestuur van het ziekenhuis.

'We zien elke dag hoe iedereen in het Martini Ziekenhuis zich met hart en ziel inzet voor onze patiënten. We zien echter ook hoe druk onze medewerkers het hebben', verklaart bestuursvoorzitter Hans Feenstra het gebaar. Drukte door griepgolf Vooral afgelopen winter steeg de werkdruk in het Martini Ziekenhuis - en andere Groninger ziekenhuizen - door de aanhoudende griepgolf. Niet voor medisch specialisten Medewerkers die in deeltijd voor het ziekenhuis werken, krijgen een percentage van het bedrag. De bonus geldt niet voor medisch specialisten. 'Verreweg de meeste dokters zijn niet bij ons in dienst', verklaart Feenstra. Wat kost het? Bij elkaar kost het gebaar het ziekenhuis ongeveer anderhalf miljoen euro. Lees ook: - Griepgolf treft Martini Ziekenhuis: behandelingen uitgesteld

