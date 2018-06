Ontkerkelijking in Pekela: kerk te koop en gemeenschap opgeheven

De vrije evangelische kerk in Oude Pekel is leeg gestroomd (Foto: Marco Grimmon/RTV Noord)

De oude leden overlijden en de jeugd blijft weg. De ontkerkelijking is duidelijk zichtbaar in de vrije evangelische kerk in Oude Pekela. Het kerkbestuur ziet daarom geen andere weg: de kerk is te koop gezet en de gemeenschap wordt opgeheven.

Minder leden



'Er zijn steeds minder leden, dus het kerkbezoek gaat hard achteruit', zegt predikant Simone van de Vrie. 'We hebben nu simpelweg te weinig mankracht om alle bestuurlijke taken in te vullen.'

Het te koop zetten van de kerk en het opheffen van de gemeente is voor Van de Vrie daarom ook geen verrassing. De predikant kijkt richting de lege kerkbankjes en zegt: 'Dit is helaas typerend voor wat er aan de hand is. Toen ik hier jaren geleden kwam, waren ze nog goed gevuld, maar in de loop van de tijd zag je het steeds leger worden.'



Ik krijg hier geen vrolijk gevoel van. Het is verdrietig dat deze kerk dicht moet Jan de Boer - Kerkganger

Voor Jan de Boer is het allemaal wat moeilijker. Hij komt al sinds begin jaren '70 bij de kerk. 'Ik krijg hier geen vrolijk gevoel van. Het is verdrietig dat deze kerk dicht moet.'

De Boer heeft al een andere kerk op het oog in Oude Pekela. 'Wij zijn van plan om naar de protestantse kerk te gaan.' Op de vraag of hij er zin in heeft: 'Dat is een beetje dubbel. Om eerlijk te zijn... Nee, ik heb er geen zin in. Ik was liever hier gebleven. Maar het is niet anders, je moet er mee leren leven.'