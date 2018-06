Vader en zoon woedend na diefstal crossmotoren: 'Ze hebben de jackpot te pakken'

Nick IJff en zijn vader Victor zijn woedend. In de nacht van dinsdag op woensdag zijn hun crossmotoren gestolen uit een garagebox aan de Reitdiephaven in de stad Groningen. 'Het is een klap in mijn gezicht', vertelt Nick.

'Ik reed gisteren met de bus het beveiligde terrein op en zag de deur van onze garagebox. Toen wist ik genoeg', aldus een zichtbaar aangeslagen Nick. 'Ik heb direct m'n vader gebeld en verteld dat de motoren waren gestolen. Je schrikt enorm, de daders hebben echt de jackpot te pakken.'

Meer dan tienduizend euro schade

De dieven gingen er vandoor met de Husqvarna FC 250 van Nick en een Yamaha uit 2015 van zijn vader. 'Ik had net een nieuwe motor, daar heb ik bijna zevenduizend euro voor betaald. En dan de motor van mijn vader, ik denk dat de schade uitkomt op zo'n twaalfduizend euro.'

'En dan krijg je dit'

IJff is geen onbekende in de wereld van het motorcrossen. Afgelopen weekend reed hij nog in de top tien tijdens een wedstrijd op zijn thuisbaan in Delfzijl. 'Iedereen was trots, het rijden gaat gewoon steeds beter. En dan krijg je dit, dan worden je motoren gestolen.'

Strenge eisen

De motoren van de familie IJff zijn niet verzekerd.

'Je bent verzekerd als je op de baan rijdt, maar dat is het dan ook wel. Daarbuiten is het bijna niet te betalen. Bovendien moet je aan allerlei heel strenge eisen voldoen. En als je dan mensen hebt die niet van je spullen kunnen afblijven, dan wordt het moeilijk om de sport nog te beoefenen.'

Over de grens

Nick vermoedt dat de dieven ontkomen zijn door een hek kapot te knippen en het terrein, inclusief motoren, vervolgens via de nooduitgang te verlaten.

'Ik ben vrij bekend in het wereldje en mensen weten dat onze motoren gestolen zijn. Maar in principe zijn ze vrij makkelijk te verkopen. Ga de grens over en er is geen haan meer die er naar kraait.'

'We vinden vast wel een oplossing'

'Het is afwachten, laten we hopen dat de motoren hier nog ergens in de buurt zijn', besluit hij. 'Of ik aan de start sta bij de volgende wedstrijd? Daar ga ik wel vanuit. We moeten even kijken hoe we dat gaan doen, maar we vinden vast wel een oplossing.'

