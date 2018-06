Voorlopig geen licht aan het eind van de Helperzoomtunnel

Een oplossing voor de problemen bij de bouw van de Helperzoomtunnel in Groningen lijkt nog ver weg. Deze week zou de uitkomst van een onderzoek bekend worden, maar dat is voorlopig uitgesteld.

'Er is meer onderzoek en analyse nodig', zegt Bert Kramer, directeur van de betrokken aannemerscombinatie Herepoort.

Grondonderzoek

Dan gaat het met name om grondonderzoek. De belangrijkste vraag is immers waarom de bodem onder de te plaatsen tunnel vorige maand veel meer dreigde te verzakken dan vooraf was berekend.

'We moeten ons in deze fase niet laten opjagen', zegt Kramer. 'We moeten zeker weten wat er aan de hand is. Daarvoor is het nu nog te vroeg: dit gaat nog wel een aantal weken duren.'

Wanneer wel duidelijkheid?

Wanneer de oplossing wordt gevonden, durft Kramer niet meer te zeggen. 'We wilden deze week duidelijkheid geven, dat lukte al niet. Het gaat te snel, en laten we eerlijk zijn: we hebben ook niet veel haast. We kunnen toch niet eerder dan de volgende buitendienststelling van het treinverkeer aan de slag.'

ProRail

Die buitendienststelling, een periode van meerdere dagen dat er geen treinen rijden, is een heikel punt. Het spoor moet zeker vier achtereenvolgende dagen worden gestremd om de tunnel te plaatsen, mogelijk zelfs meer.

Wanneer dit gebeurt, is aan spoorbeheerder ProRail. 'Daar zitten we op dit moment niet meer om tafel. Eerst moet de oorzaak boven water zijn, dan pas kunnen we met hen aan tafel. Maar laten we eerlijk zijn: ProRail weet van de situatie af.'

Lukt het volgend jaar nog, of wordt het 2020? 'Ik heb helemaal geen idee', aldus Kramer.

